Paper Mario será añadido al catálogo de Nintendo Switch Online

Nintendo ha dado a conocer que Paper Mario será añadido al Paquete de Expansión de Nintendo Switch Online el próximo 10 de diciembre. La noticia causó gran furor entre los fanáticos, esto debido a que se trata de uno de los títulos más aclamados de Nintendo 64.

Recordemos que la compañía japonesa estrenó un servició ampliado de su membresía el pasado 5 de noviembre y ahora anuncia la llegada de un nuevo título adicional, el cual será incluido a este nuevo catálogo conformado por Dr. Mario 64, Mario Kart 64, Super Mario 64, Mario Tennis, Sin & Punishment, Star Fox 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, WIN BACK: COVERT OPERATIONS y Yoshi’s Story.

Al igual de los títulos anteriormente mencionados, este videojuego, desarrollado por Intelligent Systems en el 2000, tendrá la opción de guardar el progreso de la partida en cualquier momento. Además, será posible jugar tanto de modo portátil como sobremesa, lo cual ha fascinado a los amantes de este título.

¿Qué es el Paquete de Expansión de Nintendo Switch Online?

Además de los beneficios de Nintendo Switch Online, el usuario tendrá acceso a juegos de Nintendo 64 y de SEGA Genesis.

Nintendo Switch Online es una nueva membresía que incluye grandes beneficios para todos sus usuarios como juegos de Nintendo 64, SEGA Genesis, Mega Drive y otros clásicos, además de dar la oportunidad de jugar en línea con otros jugadores. Existen dos planes, el individual, cuyo costo es de 3.99 dólares al mes y el familiar que cuesta 34.99 dólares. al año.

Pese a que ha tenido ciertas fallas, la lista de juegos incluidos en el Paquete de Expansión hace que este servicio sea atractivo para el público, esto debido a que figuran títulos como Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart 64, Yoshi’s Story, Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, Castlevania: Bloodlines, Ristar y Shining Force, entre otros.

¿Qué tipo de juego es Paper Mario?

El título fue lanzado en Japón el 11 de agosto de 2000 y se ha convertido en el favorito de millones de gamers.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Paper Mario, conocido en Japón como Mario Story, es un videojuego de RPG desarrollado por Intelligent Systems y distribuido por Nintendo para la consola Nintendo 64.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales