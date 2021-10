PS4 lanzará los juegos clásicos de Star Wars más adelante este mes

PS4 recibirá algunos juegos clásicos de Star Wars a finales de este mes, según los rumores que han rondado las redes sociales y que te compartimos en La Verdad Noticias en la siguiente nota sobre las actualizaciones de la famosa consola.

También esta semana se anunció que un nuevo juego de Star Wars en diciembre, y aunque aún falta la revelación sobre cual es el misterioso juego (o juegos de la franquicia) que serían lanzado este mes las sospechas apuntan a Star Wars Jedi: Fallen Order 2.

Antes de confirmarse cual será el lanzamiento misterioso, y en caso de que se trate del sospechado juego por parte de los internautas, en nuestra cobertura completa puedes encontrar todo lo que necesitas para jugar Star Wars Jedi Fallen Order a la perfección.

Juego clásico de Star Wars llega a PS4

Star Wars Jedi Knight

Mientras los fanáticos de Star Wars esperan el nuevo juego, pueden disfrutar de algunos clásicos que pronto estarán en PS4, según confirmó la empresa de videojuegos este mes de octubre a un año del anuncio de que PS5 mejorará la experiencia de PlayStation VR.

A partir del 26 de octubre, los usuarios podrán comprar, descargar y jugar Star Wars Jedi Knight Collection y Star Wars Racer and Commando Combo, cortesía de THQ Nordic y Aspyr Media. Cada colección de juegos clásicos costará $ 30 doláres cuando se lance.

Star Wars Jedi Knight Collection incluye tanto Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy como Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast. Mientras tanto, Star Wars Racer y Commando Combo viene con Star Wars: Episode I Racer y Star Wars Republic Commando.

Las dos colecciones también llegarán a Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch OLED, pero estas versiones no llegarán hasta el 16 de noviembre. En cuanto a si estas dos colecciones llegarán o no a Xbox, esto no ha sido confirmado.

¿Habrá nuevo juego de Star Wars?

PS4 lanzará nuevo juego de Star Wars

Hasta ahora, no se ha revelado cual nuevo juego de "La Guerra de las Galaxias" llegará a PS4, la consola de Nintendo pero las opciones son la adaptación de The Mandalorian mencionada anteriormente o el igualmente rumoreado juego de Star Wars de Quantic Dream.

