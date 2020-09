PS Plus publicó los juegos que estarán gratis para PS4 a lo largo de octubre

PlayStation reveló que los próximos juegos gratuitos para PS4 estarán disponibles para suscriptores de PlayStation Plus a partir del día 6 de octubre, cuando los suscriptores podrán conseguir Vampyr y Need for Speed Payback.

Antes de que lleguen los juegos gratis de octubre, sería muy buena idea obtener primero los juegos gratuitos de septiembre, los cuales estarán disponibles hasta el día de hoy y son Street Fighter V y PlayerUnknown's Battlegrounds.

Vampyr es un juego Desarrollado por Dontnod Entertainment, el mismo estudio responsable de la serie Life is Strange; Vampyr es un juego de rol de acción que no fue muy popular durante su lanzamiento en 2018.

En el juego personificaremos al Dr. Jonathan Reid, un hombre que hizo el juramento hipocrático para ayudar a los ciudadanos de Londres, pero ahora se ha convertido en un vampiro, lo que le provoca un dilema moral, porque también hay un brote generalizado de influenza que amenaza a la población. Cabe destacar que las elecciones en Vampyr son muy importantes, ya que alteran tanto la jugabilidad como la historia, por lo que es un juego que merece una oportunidad y más ahora que estará gratis.

Por el otro lado tenemos un juego para los fanáticos de las carreras, ya que tembién estará de forma gratuita Need for Speed Payback, juego lanzado en 2017 para la serie de larga duración desarrollada por Ghost Games. Payback se desarrolla en un entorno de mundo abierto con sede en Las Vegas y cuenta con modo de historia para un jugador y multijugador en línea con tres personajes jugables, cada uno con habilidades diferenciadas.

Dentro del juego podremos encontrar más de 70 vehículos para competir, a pesar de esto, es bien sabido que Payback es definitivamente una de las entregas más decepcionantes de la franquicia, sin embargo se trata de un juego gratis, por lo que no se pierde nada con descargarlo y jugar.

Para aquellos que planean actualizarse a la PS5, PlayStation Plus pronto tendrá una nueva ventaja, Sony anunció recientemente Plus Collection, servicio que ofrecerá a los usuarios de PS5 acceso a una biblioteca de juegos de PS4 de forma gratuita, entre los que podremos encontrar God of War, Bloodborne, Ratchet & Clank, Persona 5 y muchos otros juegos populares de PS4.