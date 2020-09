Overcooked para PS5 y Xbox Series X obtiene nuevas opciones de accesibilidad

Overcooked para PS5 y Xbox Series X obtiene opciones de accesibilidad completamente nuevas

El juego Overcooked más nuevo llega a PlayStation 5 y Xbox Series X a finales de este año, además de los niveles remasterizados de los dos primeros juegos y algunos nuevos, Overcooked: All You Can Eat también ofrecerá opciones de accesibilidad ampliadas y un nuevo modo de asistencia.

Para citar Ratatouille de Pixar, "¡Cualquiera puede cocinar!" y ahora Overcooked: All You Can Eat hará posible ese sueño para más jugadores.

Por su parte Overcooked es un juego de simulación cocina desarrollado por Ghost Town Games y publicado por team 17 . En una experiencia cooperativa local, los jugadores controlan a varios chefs en cocinas llenas de diversos obstáculos y peligros para preparar comidas rápidamente a órdenes específicas dentro de un límite de tiempo.

El nuevo modo de asistencia permitirá a los jugadores aumentar los tiempos de nivel, aumentar las puntuaciones de las comidas, alargar los tiempos de las recetas y desactivar la función de caducidad de los alimentos.

Además, la interfaz de usuario podrá ser modificada y escalada, con opciones de texto disponibles para dislexia e indicadores de chef para personas daltónicas, puedes ver esas nuevas características en el avance de arriba.

Overcooked: All You Can Eat es una remasterización de Overcooked y Overcooked 2, que incluye todos los niveles de ambos juegos y su contenido descargable, además de las características de accesibilidad, el juego tendrá multijugador en línea de juego cruzado, nuevos niveles y chefs, y nuevos logros para desbloquear.

Las versiones del juego para PS5 y Xbox Series X también se ejecutarán a 60 cuadros por segundo en una resolución de 4K.

Polygon se ha puesto en contacto con el equipo de editores 17 para solicitar información sobre las opciones de accesibilidad de Overcooked: All You Can Eat para las plataformas de la generación actual.