Ori and the Will of the Wisps llega hoy 17 de septiembre del 2020 a Nintendo Switch

Microsoft acudió al Nintendo Partner Showcase de hoy para anunciar que Ori and the Will of the Wisps secuela del querido Ori and the Blind Forest llegará hoy a Switch.

No fue hace mucho tiempo que la idea de que un juego de Microsoft llegue a una plataforma de Nintendo pareciera una locura, pero Microsoft y Nintendo han estado construyendo una especie de relación.

El ex exclusivo Cuphead de Microsoft fue el primer juego de Microsoft, fuera de Minecraft, en aparecer en Switch. Ori y el Bosque Ciego lo siguieron poco después.

Ahora su secuela está en camino a la exitosa consola de Nintendo. Ori and the Will of the Wisp debutaron a principios de este año para Xbox One y PC el 11 de marzo. La llegada a Switch expondrá Metroidvania a una audiencia aún mayor.

En el Nintendo Direct Mini, Nintendo reveló que la secuela no solo llegará a Switch de manera eminente, sino que también tendrá una edición de coleccionista, que puede consultar a continuación.

Contará con una edición de coleccionista

Pronto estará disponible la edición física de coleccionista, elaborada por iam8bit, que contendrá ambos juegos de Ori, empaquetados junto con una obra de arte de vidrieras, una guía de campo, un cuaderno de bocetos, un juego de tarjetas de arte y un alfiler de esmalte en un transformador brillante.

La caja de presentación oscura, la colección también viene con descargas digitales para ambas bandas sonoras.

iam8bit ofrecerá esta edición de coleccionista para todas las plataformas

Cabe señalar que iam8bit ofrecerá esta edición de coleccionista para todas las plataformas en las que Ori está disponible: Switch, Xbox One y PC.

Aunque tienes que preguntarte qué tan bien se ejecutará el juego. Incluso en una Xbox One X, Will of the Wisp a veces puede ser un poco lento y propenso a errores (aunque los parches han solucionado esos problemas).