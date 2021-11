Nunca habrá otro Pokémon Go, ¿cuál es el futuro de los juegos de RA?

Crear una secuela de Pokémon Go es una tarea imposible. El juego fue el tipo de éxito que nunca se había visto antes y que podría no volver a suceder nunca; Es difícil exagerar cómo el juego estaba absolutamente en todas partes cuando se lanzó por primera vez en 2016.

La gente entraba ilegalmente para atrapar a Squirtles mientras el juego marcaba récords de descarga en la App Store. El cumplimiento de deseos que surgió al ver Pokémon en el mundo real creó una sensación que, incluso años después de su apogeo, sigue siendo uno de los juegos más grandes del mundo.

Era natural que el desarrollador Niantic intentara seguir eso con algo nuevo. Pero la recreación del rayo en una botella que es Pokémon Go no ha salido como estaba planeado, a pesar de que Niantic adquirió algunas propiedades envidiables para adaptarse.

Después de un año de acceso anticipado, Catan: Settlers cerrará a finales de este mes. Harry Potter: Wizards Unite, que se lanzó en 2019, no fue mucho mejor: el juego se cerrará el próximo enero.

Tampoco es solo Niantic. Microsoft también tuvo poco éxito con el efímero Minecraft Earth. Un juego de Witcher de caza de monstruos debutó en el verano con poco éxito.

La respuesta obvia es que Pokémon Go fue una casualidad y que los juegos de realidad aumentada del mundo real no tienen mucho futuro más allá de atrapar monstruos de bolsillo. Pero podría haber otra razón para la serie de lanzamientos fallidos: todos apuntan demasiado alto.

Dos cosas pueden ser ciertas. Pokémon Go es un éxito único en la vida que nunca se replicará, y los juegos de realidad aumentada basados en la ubicación tienen un futuro más allá. No es necesario mirar mucho más allá del último lanzamiento de Niantic, Pikmin Bloom, para ver ese futuro potencial.

Mientras que Minecraft y Harry Potter parecían un intento de crear la próxima gran cosa, Pikmin es mucho menos ambicioso. Para empezar, es apenas un juego. Pikmin Bloom es más una aplicación diseñada para animar a caminar haciéndolo más divertido.

Pikmin Bloom es más como un ruido de fondo agradable que como un juego inmersivo. Puedes recolectar pikmin y frutas para alimentarlos saliendo a caminar, y también puedes hacer crecer nuevas criaturas, lo adivinaste, caminando.

Es un tipo simple de gamificación que agrega un pequeño incentivo adicional para salir de casa. También tiene algunos toques encantadores al estilo de Nintendo (el juego fue co-desarrollado por Nintendo y el estudio de Niantic en Tokio), como la forma en que le dices adiós a tu pikmin cuando salen de expedición o el diario similar a un álbum de recortes que el juego crea cada día. para recordarte lo que hiciste.

Para muchos parece imposible una secuela del juego de realidad aumentada basado en la franquicia de Nintendo.

La simplicidad de Pikmin Bloom es lo que lo hace funcionar.

A medida que los juegos de servicio en vivo se han vuelto más dominantes, también se han topado con un problema: los jugadores solo tienen una cantidad limitada de tiempo libre. Fortnite, Destiny, Genshin Impact y League of Legends pueden ser éxitos continuos masivos, pero también dejan poco espacio para otros juegos similares.

Lo mismo ocurre con los juegos del mundo real al estilo Pokémon Go. La versión actual de Pokémon Go es sorprendentemente exigente; requiere ir a los gimnasios para luchar y navegar por el complicado mundo de criar al pokémon más fuerte posible.

Los jugadores se han aferrado a eso y muchos están dispuestos a invertir lo que pide Pokémon Go. Lo han estado haciendo durante años en este momento. Pero también está claro que otros juegos de RA no pueden captar el mismo nivel de atención.

No puedes simplemente tomar la fórmula de Pokémon Go y agregarla a otro mundo ficticio, incluso a uno tan popular como Harry Potter. Si pudieras, no tendríamos que cerrar esta avalancha de juegos.

Pikmin Bloom, ¿el sucesor de Pokémon Go?

Qué es lo que hace que Pikmin Bloom sea tan inteligente. Es modesto y exige poco de tí; incluso está ambientado en uno de los mundos ficticios más especializados de Nintendo. Pero la aplicación también utiliza muchas de las cosas que hicieron que Pokémon Go fuera un éxito.

La integración con el mundo real te da una excusa para aventurarte un poco más en una caminata, para que puedas sembrar algunas flores más. El mecánico de plantación de pikmin fomenta pasos adicionales, ya que caminar ayuda a hacerlos crecer.

Y luego está el componente AR, que te permite ver cómo se ven las criaturas de plantas lindas y coloridas que se arrastran por tu sala de estar o pasan el rato en un parque local.

Pikmin Bloom no está destinado a ser el próximo gran éxito. Es poco probable que lo veamos crear una avalancha de memes e informes de noticias locales. En cambio, plantea un futuro mucho más realista para los juegos de RA basados en la ubicación, uno en el que algunas aplicaciones pequeñas encajan perfectamente en tu vida.

