Nuevo tráiler de Yakuza: Like A Dragon muestra karaoke, egg-dodging y más

Sega ha lanzado un nuevo tráiler del próximo Yakuza: Like A Dragon, mostrando algunas de la gran variedad de actividades secundarias en las que podrás participar como protagonista Ichiban Kasuga cuando el juego se lance el próximo mes.

Entonces, para analizar algunas cosas, hay karaoke, tocar la guitarra, celebrar una reunión de accionistas (sí, de verdad), hacer pruebas, béisbol, Virtua Fighter 2, esquivar huevos disparados desde la parte trasera de un pollo gigante, ver una película y coleccionar basura en la parte trasera de una bicicleta, por nombrar algunas de las locas alcaparras en las que podrás participar mientras exploras Yokohama.

El nuevo tráiler de Yakuza: Like a Dragon

Si bien nadie puede acusar a la franquicia de Yakuza de no tener una buena cantidad de momentos extravagantes, la entrada más reciente en la franquicia JRPG, Yakuza: Like a Dragon, busca marcar el caos hasta las once y tirar de la perilla.

Sega ha lanzado un nuevo tráiler de la secuela entrante, titulado "The Quest Begins", en el que el nuevo héroe Ichiban Kasuga y un ejército de amigos, asociados y parásitos participan en una cabalgata de locura por la icónica ciudad de Kamurocho. Caballeros con armadura brillante, habilidades telefónicas locas, entrega de comida a alta velocidad, ataques con bate de béisbol, langostas enojadas, actuaciones de heavy metal y clientes del cine con cabeza de cabra se encuentran entre las vistas locas que aparecen en este montaje de 100 segundos. Tendrás que verlo para creerlo

En otra parte del video, vemos un grupo de actividades paralelas para que Ichiban ocupe su tiempo libre, como visitar la jaula de bateo, presentarse a exámenes vocacionales, tomar un trabajo de medio tiempo, disfrutar de un lugar de karaoke e incluso sentarse. a algunas rondas de Virtua Fighter 5: Final Showdown.

Con un nuevo elenco de personajes, una nueva actitud y un nuevo sistema de batalla por turnos, Like a Dragon parece ser Yakuza, pero no como lo conocemos.

Yakuza: Like A Dragon está programado para su lanzamiento en Xbox One, PlayStation 4, PC y Xbox Series S / X el 10 de noviembre de este año y en PlayStation 5 el 2 de marzo de 2021.