Nuevo Call of Duty llegaría con mapas clásicos de Modern Warfare 2 según rumor

Nuevo COD llegaría con mapas clásicos de Modern Warfare 2 según rumor

Los jugadores de Call of Duty que tienen buenos recuerdos de Modern Warfare 2 estarán de enhorabuena en 2022, ya que un filtrador sugiere que los mapas favoritos de los fanáticos aparecerán en CoD 2022.

El reconocido filtrador de Call of Duty, Tom Henderson, ha arrojado algo de luz sobre lo que los entusiastas de CoD pueden esperar en 2022. Cada año nuevo significa que un nuevo Call of Duty está en el horizonte y 2022 no es diferente.

Aunque CoD 2022 no estará disponible por algún tiempo, nunca es demasiado pronto para entusiasmarse con ciertas funciones multijugador.

En el nuevo video de Henderson, el experto detalla diez cosas que los jugadores deben saber sobre el próximo título, y una de las más intrigantes es el regreso de los mapas de Modern Warfare 2.

Los mapas de Modern Warfare 2 regresarían este 2022.

Según los informes, CoD 2022 será una secuela de Modern Warfare de 2019. Modern Warfare dividió a la comunidad de Call of Duty al ser muy adorado por muchos jugadores casuales, mientras que los fanáticos de la franquicia y los jugadores profesionales lo consideraban promedio.

Ahora, Henderson ha declarado que la secuela que se lanzará en 2022 vendrá completamente equipada con mapas de Modern Warfare 2 de 2009.

Comprensiblemente, puede ser difícil seguir las noticias recientes con la superposición excesiva en los nombres de los títulos de CoD, pero tenga la seguridad de que si Modern Warfare II se parece a MW2, los fanáticos de la franquicia estarán ansiosos por tener en sus manos el juego.

Henderson comparte un montón de información sobre el próximo título de CoD, incluida la posibilidad de un nuevo modo DMZ que está destinado a parecerse al juego Escape from Tarkov.

Sin embargo, la noticia que entusiasmó a la mayoría de la gente fue la mención de los mapas MW2.

Call of Duty y el esperado regreso de los mapas de Modern Warfare 2

Según los informes, los mapas de MW2 se incluirían en Modern Warfare (2019) a través de Modern Warfare 2 Remaster, pero nunca obtuvimos esa iteración. Ahora, parece que los jugadores de Call of Duty pueden obtener mapas, armas y operadores MW2 en MWII.

Este informe tiene sentido teniendo en cuenta que ya se había trabajado mucho para desarrollar estas funciones en 2019 para el MW2 Remaster informado, por lo que incluirlas en 2022 no es una idea tan descabellada.

Tenga en cuenta que estas son solo filtraciones y es posible que los mapas no estén incluidos en la versión final del juego, pero no hay duda de que los fanáticos de la franquicia desde hace mucho tiempo estarán ansiosos por volver a Terminal, Highrise y Favela!

