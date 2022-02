Nuevo Call of Duty del próximo año se ha retrasado según informes

Nuevo COD del próximo año se ha retrasado según informes

Ya hemos recibido confirmación oficial sobre la entrada de Call of Duty de este año de sus desarrolladores. Si bien Modern Warfare 2 y Warzone 2 encabezan la franquicia para 2022, es posible que la siguiente entrega de Call of Duty no termine cumpliendo con la ventana esperada de 2023.

La noticia surgió inicialmente a través de un tweet de la cuenta de Roundhill Investments, que decía que 2023 será la primera vez en casi 20 años que la franquicia no cumplirá con el modelo de lanzamiento anual.

Se citó a Bloomberg como la fuente, y el reportero Jason Schreier corroboró que el contenido del artículo se filtró antes del servicio de suscripción Terminal del sitio.

El esperado nuevo título de la saga de Activision se ha retrasado según reportes.

Según el informe oficial de Bloomberg, personas familiarizadas con el proyecto afirmaron que la decisión se tomó debido a que una entrada reciente en la franquicia no cumplió con las expectativas. El juego en cuestión no fue divulgado. Según los informes, la reciente adquisición de Microsoft tampoco influyó en esta dirección.

Incertidumbre sobre el próximo Call of Duty

En cambio, Activision está llenando el año con otros títulos sin nombre. Treyarch, el desarrollador central detrás de la próxima entrada de Call of Duty, también ayudará a Infinity Ward con Warzone 2 durante el próximo año hasta que el próximo juego esté completamente listo.

Activision no respondió de inmediato cuando Bloomberg presionó para hacer comentarios.

Parece que Activision quiere dar más atención a Modern Warfare 2 y Warzone 2, sin obligar a los títulos principales a competir demasiado juntos.

Suponiendo que todo salga como dicen las fuentes de Bloomberg, es muy probable que la entrada de Call of Duty después de Modern Warfare 2 sea solo para la generación actual. Para 2024, no es muy probable que los estudios triple A sigan admitiendo PlayStation 4 y Xbox One.

