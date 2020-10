Nuevas recompensas de Destiny 2 Trials of Osiris reveladas para esta semana

Un modo de juego querido del Destiny original finalmente regresó a Destiny 2 a principios de este año, Trials of Osiris. Después de un aumento inicial de interés, el modo de juego competitivo cayó rápidamente en tiempos difíciles debido a problemas y al interés menguante de los jugadores. Bungie ha continuado trabajando en el modo de juego, eliminando a los tramposos, y con aún más cambios planeados dentro de la actualización Beyond Light, Trials of Osiris ha logrado encontrar su equilibrio. Junto con el reinicio del viernes, Trials of Osiris ha vuelto al juego trayendo consigo una nueva selección de recompensas para que los jugadores las persigan.

Durante el fin de semana del 23 de octubre, los jugadores de Destiny 2 lucharán en el mapa de Rusted Lands. Si bien el modo sigue siendo ultra competitivo, los jugadores tienen más opciones dentro de la Temporada de llegadas que cuando se lanzó por primera vez. Por ejemplo, los jugadores pueden obtener la recompensa del final del juego de Saint-14, que premia el progreso simplemente por completar partidos, en lugar de requerir victorias. Completar la recompensa les da a los jugadores la recompensa de 3 victorias para el fin de semana, además de desbloquear la capacidad de entregar fichas a Saint-14 en la Torre.

Recompensas del 23 al 27 de octubre

Las recompensas de este fin de semana parecen ser bastante decepcionantes para la comunidad, incluso con cada elemento con tiradas aleatorias. Esto es lo que puede esperar de cada requisito de victoria para el fin de semana del 23 de octubre.

3 victorias - The Scholar (rifle explorador cinético)

5 victorias - Exile's Curse (Arc Fusion Rifle)

7 victorias - Objeto de clase (Capa del exilio, Marca del exilio, Vínculo del exilio)

Carrera impecable - Clase Armadura de pierna (Botas del exilio, Grebas del exilio, Piernas del exilio)

Para aquellos que no lo saben, ir impecable en este modo significa que la escuadra obtiene siete victorias sin sufrir una sola pérdida en su tarjeta. Tras la séptima victoria, los jugadores son llevados al espacio social The Lighthouse en Mercury, donde se abre un cofre del tesoro que contiene la recompensa de ese fin de semana, así como artículos adicionales. Esto puede incluir un emblema especial y una armadura que ilumina la armadura de las Pruebas de Osiris. El efecto de brillo está activo durante el resto del fin de semana.

Obtén las recompensas de este fin de semana en Destiny 2 Trials of Osiris.

Una crítica de Trials of Osiris desde que se agregó en marzo es la falta de armas Adept, equipo especial que estaba reservado para jugadores Flawless. Afortunadamente, Bungie finalmente está agregando armas de Adepto nuevamente a Destiny 2, aunque serán un poco diferentes de cómo los jugadores veteranos pueden recordarlas. Aún obtenidas por completar un Pasaje de pruebas impecables, las armas de Adepto ahora tendrán tiradas de estadísticas aumentadas y solo se pueden obtener cada dos semanas. Sin embargo, los jugadores también pueden ganar sombreadores Adeptos y modificaciones de armas por sus problemas, lo que les da a los jugadores algo al azar incluso sin que caiga un arma.

Destiny 2: Beyond Light se lanzará el 10 de noviembre de 2020 para PC, PS4, Stadia, Xbox One y Xbox Series X | S. La versión de PS5 estará disponible el 12 de noviembre.