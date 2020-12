Nueva actualización de PS5 finalmente acaba con la confusión entre generaciones

Sony ha agregado una notificación a PlayStation 5 para ayudar a evitar confusiones entre las diferentes versiones generacionales de juegos.

El manejo de PS5 de los lanzamientos de generaciones cruzadas ha recibido algunas críticas desde su lanzamiento por su señalización poco clara de las diferentes versiones del juego. Esto ha llevado a algunos jugadores a jugar inadvertidamente las versiones de PS4 de los juegos de próxima generación que poseen.

Como señaló el usuario de Twitter Tidux, elegir iniciar una versión de PS4 de un juego cuando también está presente una versión de PS5 ahora hará que aparezca un mensaje, notificando a los usuarios que están a punto de lanzar el juego de última generación.

Anteriormente, los jugadores tenían que hacer clic en varios menús de configuración para verificar qué versión de un juego estaba disponible o instalada.

Versiones de videojuegos en PlayStation

A diferencia de Xbox, Sony no está promoviendo un programa de actualización unificado entre generaciones. Smart Delivery de Microsoft es una iniciativa que significa que los jugadores "solo tienen que comprar un título una vez para poder jugar la mejor versión disponible para cualquier consola Xbox en la que elijan jugar".

En cambio, Sony ha dejado dichos programas de actualización a discreción de editores externos, y muchos títulos, incluidos Marvel's Avengers, Cyberpunk 2077 y Destiny 2, eligen ofrecer rutas a sus versiones de PS5 sin costo adicional.

PlayStation también incluye una marca especial en las cajas de los títulos de PS4 de generaciones cruzadas que ofrecen una actualización gratuita a sus versiones de PS5.

Aunque Sony no está promocionando activamente un programa de generación cruzada, su postura sobre los juegos de terceros no es diferente a la de Xbox, que permite a los estudios decidir por sí mismos si admiten Smart Delivery o no.

Algunas empresas, como Electronic Arts, están ejecutando sus propias iniciativas de actualización. Los propietarios de juegos de la generación actual, incluidos FIFA 21 y Madden 21, pueden actualizar a PS5 a través del esquema de derechos dobles de EA.

Sony actualiza sus consolas para evitar confusiones.

En un comunicado publicado el mes pasado, Sony sugirió que PS5 había disfrutado del mayor lanzamiento de consola de la historia después de batir el récord de PS4.

Y la firma de investigación de mercado NPD Group dijo la semana pasada que PS5 registró el mes de lanzamiento más alto de cualquier plataforma de hardware para juegos en la historia de Estados Unidos en términos de ventas por unidades y dólares.

PS5 también disfrutó de un lanzamiento récord en el Reino Unido, que según VGC superó las 250.000 consolas vendidas durante el lanzamiento de PS4.

TE RECOMENDAMOS LEER: Usuario se subscribe por error a PlayStation Plus hasta el 2031

Sony ha dicho anteriormente que espera vender más de 7.6 millones de unidades de PS5 para el final de su año fiscal el 31 de marzo de 2021, superando el lanzamiento de PS4 para el mismo período.