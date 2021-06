Novedades y posibles lanzamientos en el Nintendo Direct E3 2021

El próximo martes 15 de junio seremos espectadores del Nintendo Direct E3 2021, el evento que la marca ha preparado para este año con muchas novedades y sorpresas para sus seguidores.

Como es bien sabido, la marca japonesa ha mantenido su participación en total misterio, sin soltar demasiados detalles, mismos que en La Verdad Noticias te presentaremos.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 cada día está más cerca, por lo que tal vez podamos saber más acerca de su lanzamiento en dicho evento.

¿Qué es el Nintendo Direct E3 2021?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

El E3 2021, mejor conocida como Electronic Entertainment Expo, es un evento dónde se presentan las novedades y lanzamientos sobre los videojuegos.

El próximo 15 de junio, Nintendo participará de manera completamente virtual en el E3 2021. Su participación será a las 18:00 (hora peninsular),con una presentación Nintendo Direct con unos 40 minutos de información exclusiva sobre juegos para Nintendo Switch que mayormente estarán disponibles en 2021.

Esta información fue difundida a través de las redes sociales de la marca japonesa, donde además dieron a conocer que tras terminar el Nintendo Direct, podrás disfrutar de aproximadamente 3 horas de contenido detallado sobre varios juegos para Nintendo Switch en el Nintendo Treehouse: Live.

Novedades de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

En 2017, Nintendo dio la vuelta a la serie de videojuegos The Legend of Zelda con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, una versión totalmente renovada de Hyrule que ayudó a lanzar la nueva consola Switch de la compañía.

Se ha confirmado que los desarrolladores siguen trabajando en una secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sin embargo no han mostrado siquiera avances ni imágenes exclusivas de ningún tipo.

Por lo que, se espera que el Nintendo Direct E3 2021, traiga a la mesa las fechas de lanzamiento de sus nuevos videojuegos y otras sorpresas en el mercado.

