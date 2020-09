Notas del parche de Diablo 3 y cambios para el próximo RPP revelados

Mientras que los fanáticos están ansiosos por recibir más noticias sobre Diablo 4, Blizzard continúa apoyando y manteniendo Diablo 3. Han pasado 8 años desde que Diablo 3 se lanzó originalmente y, sin embargo, se sigue produciendo contenido nuevo, parches, así como cambios de equilibrio, temporada tras temporada. Eso es cierto ahora y en el futuro previsible.

Blizzard acaba de lanzar una nueva actualización del Public Testing Realm de Diablo 3. Sin embargo, otra temporada, la número 22, llegará a Diablo 3 y con ella, nuevos elementos, cambios de equilibrio y el modificador de Sombras de la temporada pasada.

Temporada 22 llega a Diablo 3

Con cada temporada en Diablo 3, se coloca un modificador en el juego que empodera a los jugadores de una manera única. El próximo será Shadows of the Past. Durante la temporada, cuando los jugadores activen un Santuario o un Pilón, también generarán un clon de sombra aliado. Este clon tendrá una de tres compilaciones predeterminadas diferentes, elegidas al azar. Las construcciones no son necesariamente significativamente diferentes, ya que todos los clones de Nigromante tendrán Land of the Dead, Bone Spear, Death Nova y una variedad de otras habilidades que incluyen Frailty, Army of the Dead, etc.

La nueva temporada del videojuego también ofrecerá recompensas únicas, como en ocasiones anteriores. Las nuevas recompensas aún no se han revelado, ya que es probable que Blizzard aún las esté terminando. Por el momento, Blizzard solo confirmó que la temporada 22 tendrá un nuevo marco de retrato, así como una mascota para aquellos que completen su viaje de guardián. La temporada 22 también tendrá una poderosa bonificación adicional. El cubo de Kanai tendrá una cuarta ranura que puede contener cualquier poder legendario que elija el jugador. La única regla adicional es que no se puede apilar con las otras tres ranuras.

Temporada 22 de Diablo 3

Cambios en la actualización de Diablo 3

Junto con la nueva temporada, también se realizarán una variedad de cambios de equilibrio. Blizzard está pidiendo específicamente a los probadores que experimenten con tres construcciones de clases de Diablo 3 diferentes durante el período de prueba. Blizzard quiere ver a los jugadores jugar como Wizards con Etched Sigils e Hydras, Crusaders usando la configuración Steed Charge y Witch Doctors con la configuración Crazy Chicken.

Las pruebas de PTR de Diablo 3 no suelen durar mucho. Blizzard lo usa para probar cualquier problema imprevisto y para asegurarse de que las correcciones funcionen según lo planeado. Si todo parece funcionar según lo previsto, el equilibrio parece justo y las correcciones no rompen nada, Blizzard seguirá adelante con el inicio de la próxima temporada.

Sin embargo, eso no significa que la temporada 22 tenga una fecha de inicio todavía. La temporada 21 comenzó el 3 de julio, lo que, dados los cambios estacionales pasados, podría significar que la nueva temporada comenzará en cualquier momento durante el próximo mes o dos. Con los cambios de PTR aumentando ya, eso podría significar más temprano que tarde.

Notas completas del parche a continuación.

Notas del Parche: Artículos / General

Los regalos de Haedrig ahora otorgan todos los conjuntos de clases y tenemos un nuevo programa de rotación. Esta próxima temporada, según la clase que elijas, los obsequios de Haedrig te recompensarán con Horda de los noventa salvajes, Égida del valor, Gears of Dreadlands, Patrones de justicia, Mascarada del carnaval ardiente, Regalia de Mundunugu o Velo de tifón.

Stone Gauntlets ahora cae para todas las clases.

El hallazgo de oro de bonificación de Paragon se ha cambiado a Radio de recogida de oro a 0,1 por punto.

Notas del parche de Diablo 3

Notas del parche: Artículos -/Cambios

Nuevo artículo* Protectores de médula de Gelmindor: Lanza de hueso lanzada desde Simulacrums inflige 400-500% más de daño.

Torre de marfil: los bloques múltiples rápidos ahora escalarán el daño de Fires of Heaven, hasta un máximo de 2.5 veces el daño.

Manto de canalización: se eliminó el inicio de 1 segundo antes de que el poder surta efecto.

Sello grabado: mientras canalizas Torrente arcano, Desintegrar o Rayo de escarcha, el daño de tu Tornado de energía aumenta en un 200-250%, y también lanzas Tormenta de energía cada segundo.

Fragmento del destino: tus hechizos característicos atacan un 50% más rápido y causan el triple de daño. Obtienes un beneficio espectral cada vez que lanzas un ataque con un hechizo característico. Las hidras infligen un 25-30% más de daño por cada acumulación espectral. Máximo 10 pilas.

Reprensión de Valthek: Energy Twister ahora viaja en línea recta e inflige un 300-400% más de daño.

Ráfaga de invierno: los enemigos muertos por daño de frío tienen un 25% de probabilidad de liberar una Nova de escarcha. Tu Hydra inflige un 125-150% más de daño a los enemigos en una ventisca.

Wizardspike: Realizar un ataque tiene un 25% de probabilidad de lanzar un Orbe congelado. Orbe arcano inflige un 300-350% más de daño.

Magnum Opus de Delsere: la bonificación de 6 piezas aumentó de 8500% a 12500%.

El velo del tifón: la bonificación de 6 piezas aumentó del 1300% al 2000%.

Fervor de Norvold: Mejora el daño adicional de 2 piezas del 100% al 400%

Armadura de Akkhan: Mejora el daño adicional de 6 piezas del 1500% al 2000%

El legado de Roland: Mejora el daño adicional de 4 piezas del 13.000% al 17.500%

Buscador de la luz: Mejora el daño adicional de Martillo bendito de 6 piezas del 12.000% al 15.000% Cinturón del tesoro: cada 4 segundos, invoca Bombardeo sobre un enemigo cercano aleatorio. El bombardeo inflige un 400-500% más de daño.

Mortal Drama: duplica el número de impactos de bombardeo. El bombardeo inflige un 400-500% más de daño.

Manajuma's Way: el daño por explosión de Angry Chicken aumentó de 400% a 2000%.

Espíritu de Arachyr: Mejora el daño adicional de 6 piezas del 9000% al 17,500%.

Arnés de dientes infernales: Mejora el daño adicional de 6 piezas del 9000% al 17,500%.

Scrimshaw: reduce el costo de maná de Zombie Charger en un 75% y aumenta su daño en 6-7 veces.

Mantra de Inna: Mejora el daño adicional de 6 piezas del 750% al 950%.

Espíritu de Shenlong: la bonificación de daño aumentó del 200% al 350%.

Engranaje de Gungdo: Explosión al morir de Palma explosiva aplica Palma explosiva. El daño de Palma explosiva aumenta en un 75-100%.

Blade of the Tribes: War Cry y Threatening Shout provocan una avalancha y un terremoto. Avalanche y Earthquake infligen un 150-200% más de daño

Diablo 3 ya está disponible en PC, PS4, Switch y Xbox One.