No es tu consola, Sony confirma que PlayStation Network sufrió una interrupción

Una interrupción del servicio de PlayStation Network de Sony que empezó la tarde del viernes parece haber persistido hasta la mañana de este sábado de acuerdo a una actualización en el sitio del status de la red.

No era tu consola, la PlayStation Network está fallando desde el viernes.

Esta confirmación por parte de Sony de la caída de la PlayStation Network asegura que desde las 6:33 pm del viernes 26 de febrero se ha interrumpido el servicio en las consolas PS Vita, PS3, PS4 y PS5.

Es así que Sony anunció a los usuarios que podrían experimentar dificultades abriendo juegos, aplicaciones y funciones de la red en sus consolas por lo que pidieron paciencia mientras restablecen el servicio.

Y es que la caída de la PlayStation Network no pasó desapercibida para miles de gamers en todas partes del mundo quienes se han volcado a las redes para reportar la caída o pedir ayuda.

Caída de la PlayStation Network afecta a algunos juegos

Medios estadounidenses han reportado que la interrupción del servicio de Sony está afectadno a algunos juegos pero a otros no, por ejemplo Fortnite funciona pero Call of Duty: Warzone no.

Cabe mencionar que esta falla en la PlayStation Network llegó un día después de que Xbox Live sufriera una interrupción mundial similar por cinco horas además de que el 10 de febrero el servicio de Sony también se cayó durante una hora.

Es así que esperamos estés más aliviado al saber que no era tu consolo o internet sino que se interrumpió la PlayStation Network de Sony. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca se restablecimiento para traerte lo más reciente.

