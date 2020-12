'No PS5' es tendencia en Twitter

Es el día de Navidad y uno de los productos más buscados en esta temporada navideña fue la consola PlayStation 5 de Sony.

Muchos esperaban despertarse esta mañana para encontrar una PlayStation 5 debajo de su árbol, pero lamentablemente, parece que ese no fue el caso de mucha gente. "No PS5" es actualmente una de las principales tendencias en Twitter, con casi 15.000 personas tuiteando hasta ahora sobre cómo no obtuvieron una consola PlayStation 5 esta Navidad.

Una de las principales razones por las que muchas personas se quedan sin una PS5 en esta temporada navideña se debe a la escasez de la consola y la incapacidad de satisfacer la demanda. La pandemia de COVID-19 en curso ha causado una tensión de suministro que hace que obtener una consola PlayStation 5 sea muy difícil para cualquiera que quiera una, y ese problema se ha agravado por otros problemas, a saber, revendedores y bots automatizados.

Reventa de consolas PS5

Se han utilizado bots para reclamar consolas PS5 tan pronto como salen a la venta, lo que hace prácticamente imposible que muchas personas reales pidan una propia. Mientras tanto, los revendedores han estado comprando tantas PlayStation 5 como pueden, con el propósito expreso de revenderlas a precios extremadamente altos. Antes de Navidad, no era raro ver muchas PS5 a la venta en los mercados en línea por más de $ 1,000.

La próxima Navidad, debería ser mucho más fácil para las personas obtener una PlayStation 5 si quieren una. 2021 debería hacer que las PS5 estén más disponibles, especialmente a medida que el bombo inicial se apaga y los revendedores centran su atención en otras cosas. La oferta debería ponerse al día con la demanda, momento en el que no debería ser difícil simplemente entrar en una tienda y salir con una PlayStation 5. Pueden pasar varios meses antes de que eso suceda, pero conseguir una PS5 debería ser más fácil a medida que el tiempo continúa.

Y en el lado positivo, la mayoría de los juegos de PlayStation 5 se pueden jugar en una PS4 de todos modos. Esto incluye grandes lanzamientos navideños como Spider-Man: Miles Morales y Sackboy: A Big Adventure, sin mencionar muchos de los lanzamientos multiplataforma más importantes del año. En lo que respecta a las exclusivas puras, en este momento la PS5 prácticamente solo tiene el título de paquete Astro's Playroom, así como el remake de Demon's Souls. Hay bastantes juegos grandes de la nueva consola de Sony, PS5, que se lanzarán en 2021, por lo que la biblioteca de la consola debería ser mucho más impresionante la próxima Navidad.

La nueva consola PlayStation 5

Aun así, es posible que eso no moleste a los que no tienen una PS5 a sentirse mejor con la situación. Esperamos que la oferta de PS5 satisfaga la demanda lo antes posible y que los interesados no tengan que esperar demasiado para tener una.