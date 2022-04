No More Heroes 3 llegará a PlayStation, Xbox y PC a finales de este año.

No More Heroes 3 se lanzó originalmente exclusivamente en Nintendo Switch, pero el juego de acción y aventuras llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC en Norteamérica este otoño.

Su llegada a las nuevas plataformas también vendrá con algunas actualizaciones, que incluyen "imágenes HD mejoradas, velocidades de fotogramas y tiempos de carga más rápidos para que los jugadores sigan repartiendo ultraviolencia alucinante", según un comunicado de prensa de XSEED Games.

Tuit de XSEED Games.

XSEED Games anunció pedidos anticipados para la edición del día 1 de la nueva actualización el viernes. Sin embargo, las noticias sobre un lanzamiento digital aún no están listas.

El anuncio se produce meses después de que Grasshopper Manufacture, el estudio japonés detrás de la serie No More Heroes, se convirtiera en una subsidiaria de NetEase Games de China.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, No More Heroes 3 se lanzó por primera vez en 2021 y es la continuación de la serie clásica de culto, que se ha estado ejecutando desde 2007.

La entrega más reciente amplía la historia del "héroe otaku" Travis Touchdown, que regresó para defender la Tierra contra Prince FU (y escalar su camino a la cima de la Clasificación Galáctica de Superhéroes) en una nueva aventura.

El medio especializado en videojuegos IGN revisó No More Heroes 3 en el momento del lanzamiento, calificándolo de "divertido pero extremadamente desigual" debido a su desempeño mediocre y repetición. Con suerte, No More Heroes 3 recibirá una mejora con un salto a nuevos sistemas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!