Nintendo y Burger King se unen, ahora ofrecerá juguetes y hasta consolas

Este 13 de abril, Burger King México realizó un anuncio que ha emocionado a sus fieles comensales, ya que dijo que desde esta semana y hasta el 30 de mayo, su combo King Jr. incluirá uno de los seis diferentes juguetes inspirados en los juegos de Nintendo.

"Ya sea que estés trabajando duro creando nuevos mundos con Builder Mario o cazando fantasmas con Luigi, seguramente tendrás un gran apetito. Bueno, ¡tenemos buenas noticias! Además de una comida deliciosa, el próximo combo King Jr. de Burger King® incluirá una divertida sorpresa de Nintendo", así lo anunció la cadena de comida rápida.

Los juguetes se basan en juegos como Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Luigi’s Mansion 3, Super Mario Maker 2, The Legend of Zelda: Link’s Awakening y Splatoon 2. Burger King también ofrece a familias y niños de México la oportunidad de ganar más de 20 consolas de Nintendo Switch.

Burger King dará juguetes de Nintendo y hasta consolas.

Gana consolas Nintendo Switch en Burger King

“Para nosotros en Burger King siempre ha sido una misión brindar una gran experiencia a nuestros invitados, ya sea con innovaciones en nuestro menú o con alianzas con marcas como Nintendo que, sin duda, dibujarán una sonrisa en cada uno de ellos”, comentó Guillermo Hermosillo, director de marketing de Burger King México.

Sea a través de los restaurantes de Burger King, la aplicación móvil de Burger King (donde tendrán doble participación) o a través de sus socios de servicio de entrega a domicilio habrá sorpresa.

En compras mayores a 100 pesos en los restaurantes de Burger King del 12 de abril y el 12 de mayo, los consumidores que registren sus compras en esta página tendrán la oportunidad de ganar una consola de Nintendo Switch.

Además de registrar sus tickets, en esta página encontrarán un juego para que los pequeños puedan divertirse. Si deseas el combo King Jr. este consiste en una Whopper, papas pequeñas y agua embotellada.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.