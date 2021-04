Nintendo reveló su nuevo Switch Lite y es azul

Una de las sorpresas que se dio en el Nintendo Indie World fue la presentación de un Switch Lite azul. Oficialmente, es azul, aunque era de esperarse ya que así es como lo ha llamado Nintendo.

El Switch Lite azul estará disponible el 7 de mayo y se une a la línea actual de gris, amarillo, turquesa y rosa. ¡La Nintendo Switch Lite azul se lanzará por separado el mismo día que el divertido juego de aventuras #Miitopia! dijo Nintendo en witter.

Pero la compañía no sólo reveló una cosa, sino que también el lote de pequeños juegos geniales que llegarán a Nintendo Switch entre hoy y meses a partir de ahora.

Desde Fez , The Longing y There Is No Game: Wrong Dimension hasta GetsuFumaDen: Undying World del próximo año , aquí están los indies que Nintendo mostró hoy.

Detalles revelados en el Nintendo Indie World.

Otras revelaciones de en Nintendo Indie World

The Longing de Studio Seufz es en parte una aventura de apuntar y hacer clic, en parte un juego inactivo en el que el jugador tiene que esperar 400 días para que los poderes de su rey se despierten.

There Is No Game: Wrong Dimension de Draw Me A Pixel es un juego de aventuras y comedia que jura que no hay juego.

El corredor Never Yield de Aerial Knight es un corredor futurista que se desliza hacia el Switch el 19 de mayo.

Cris Tales from Dreams Uncorporated es un JRPG hecho a mano que llegará a Switch el 20 de julio.

Last Stop, un juego de aventuras en tercera persona del desarrollador Variable State y el editor Annapurna Interactive, saldrá a la venta en julio.

Después en este año

Nintendo también ha revelado que Road 96, una aventura de viaje por carretera procedente del desarrollador DigixArt, que llegará este verano.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge de Tribute Games , que llegará a Switch a finales de este año, es un beat-em-up de la vieja escuela en la línea de Turtles in Time.

Este otoño en Switch, Aztech Forgotten Gods es un juego de acción y aventuras inspirado en la mitología azteca.

Skul: The Hero Slayer de South Paw Games es un juego de plataformas con más de 90 personajes jugables en los que el jugador puede cambiar intercambiando cabezas. Saldrá este verano.

Olli Olli World de Roll7 es el último juego de laserie de skateOlli Olli, una aventura de plataformas de skate de mundo abierto de proporciones épicas. Viene este invierno.

También de Annapurna Interactive, Hindsight es una hermosa aventura de rompecabezas indie del desarrollador Joel McDonald sobre una mujer mayor que recuerda a su familia. Viene a finales de este año.

Nintendo guardó Oxenfree II: Lost Signals para el final. La espeluznante secuela de Night School Studios llegará a Switch en 2021.

Para el próximo año llegará GetsuFumaDen: Undying World de Konami y GuruGuru combina el combate basado en habilidades con una hermosa estética de arte japonés en algún momento de 2022.

