Nintendo presentará a su nuevo personaje para Super Smash Bros. Ultimate

Nintendo ya prepara el próximo evento Smash Direct, un evento liderado por Masahiro Sakurai donde finalmente se revelará el nuevo personaje que se agregará al mundo de Super Smash Bros. Ultimate. El show virtual se realizará el próximo 5 de octubre a las 9:00 AM (hora de la Ciudad de México).

La compañía invita a sus usuarios a dejar volar la imaginación sobre la identidad del último peleador. Recordemos que Super Smash Ultimate se lanzó de forma exclusiva en el Switch en diciembre de 2018.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, en junio, confirmó que su nuevo personaje era Kazuya en Super Smash Bros Ultimate, pero ahora en octubre tendremos uno nuevo que llegará para sorprender en el Figthers Pass Vol. 2.

Este podría ser el nuevo personaje de Super Smash Bros. Ultimate

El personaje que se agregará al videojuego podría sorprender a los usuarios/Foto: Twitter

Desde hace algunos meses se ha rumorado que el nuevo personaje de Super Smash Bros. Ultimate de Nintendo podría ser Sora, de Kingdom Hearts, o hasta Crash. Este rumor posiblemente sería real, ya que la publicación de promoción del evento lo insinúa.

Algunos internautas creen que el personaje no se trata de alguien de casa, por lo que personajes como Waluigi o Skull Kid no tendrían oportunidad. No obstante, solo queda esperar un par de días para conocer quién será el último peleador del título, información que será revelada en los siguientes días por Sakurai.

Nintendo y el Fighters Pass Vol. 2

Smash es uno de los juegos más populares de la consola/Foto: ABC

El Fighters Pass Vol. 2 de Super Smash Bros. Ultimate es el actual acceso que pueden conseguir en la eShop, con el que Nintendo prometió que tendremos a todos sus personajes antes de terminar el año 2021.

En este caso, el Fighters Pass Vol. 2 da acceso a seis packs de aspirantes (actualmente ya disponibles cinco de los seis contemplados). Cada pack incluye un luchador, un escenario y varias pistas musicales. Los personajes disponibles en esta función de Nintendo son: Pyra y Mythra (Xenoblade Chronicles 2), Sefirot (Final Fantasy VII), Steve & Alex (Minecraft), Min Min (ARMS) y Kazuya (Tekken).

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!