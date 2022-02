Nintendo no va a realizar millonarias compras como Microsoft y Sony

La compañía de videojuegos no harán millonarias inversiones por ahora/Foto: Nintenderos

Nintendo no quiere unirse a la “fiebre” de adquirir importantes estudios como lo han hecho otras empresas de videojuegos. Ya que la compañía japonesa considera innecesario invertir dinero en estudios externos, por lo que prefiere enfocarse en sus propias franquicias.

Así lo declaró Shuntaro Furukawa, director ejecutivo y actual presidente de Nintendo Co.: “Nuestra marca se construyó sobre productos elaborados con dedicación por nuestros empleados, y tener un gran número de personas que no poseen el ADN de Nintendo en nuestro grupo no sería una ventaja para la empresa”.

Como te informamos en La Verdad Noticias, recientemente Sony compró la empresa Bungie por 3,600 millones de dólares, quienes han desarrollado importantes títulos como Halo y Destiny. Mientras que Microsoft invirtió 68.700 millones de dólares en la empresa Activision Blizzard, creadores de Call of Duty, Overwatch y otros juegos.

Nintendo sí compró un estudio en 2021

A pesar de las declaraciones del titular de la empresa japonesa, la marca sí compró un estudio externo durante enero de 2021. En esa ocasión, la compañía compró a Next Level Games, el equipo detrás de Luigi’s Mansion 3, Mario Strikers y el reboot de Punch-Out!!.

No obstante, esa desarrolladora ya llevaba trabajando con Nintendo varios años, por lo que tenía sentido que en algún momento se hiciera la compra. Cabe destacar que la consola Nintendo Switch se ha vuelto de las más vendidas en el mercado, por lo que la empresa no está preocupada por ahora y quizás quiera esperar un poco para hacer su siguiente millonaria inversión.

Nintendo también podría unirse al Metaverso

La compañía de videojuegos sí tiene interés por el Metaverso, es decir, donde los humanos interactúan social y económicamente como avatares en un ciberespacio a través de la Realidad Virtual.

Incluso los ejecutivos de la empresa consideran que esta modalidad tiene gran potencial; sin embargo, Nintendo aún está planeando cómo podrían integrarse a este nuevo espacio digital.

