Nintendo ha revelado cuál será su próximo videojuego con doblaje latino

Si eres fan del Nintendo y del doblaje latinoamericano, te interesará saber que la compañía de videojuegos ya confirmó el doblaje de un juego al español latino. Sigue leyendo en La Verdad Noticias para conocer todos los detalles.

Dicha confirmación se realizó mediante portavoces de la marca, quienes participaron en el video especial de conmemoración, el cual cada vez tiene mayor presencia en la región.

En un principio, lo que se pudo ver es el repaso de todo lo que se vivió este año, destacando grandes lanzamientos como Mario Strikers: Battle Lague, Kirby and The Forgotten Land, Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3 y muchos más juegos.

Pero uno de los aspectos que más llamó la atención fue que en dicho video se destacó que un videojuego contaría con doblaje al español latino. ¿Estás preparado para saber cuáles? Este videojuego será nada más y nada menos que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom.

Doblaje latino en un videojuego de Nintendo

Justo como te lo estamos informando, el videojuego que contará con su doblaje al español latino será The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. No está de más mencionar que pesar de que este videojuego ya ha tenido doblaje como por ejemplo, Breath of The Wild y con Hyrule Warriors: Age of Calamity, ellos decidieron seguirlo mencionado, razón por la que debe de ser muy importante.

Cabe destacar que este videojuego, que se estrenará en español latino, tendrá la fecha de lanzamiento del 12 de mayo de 2023. ¿Estás ansioso por jugarlo?

¿Qué tipos de Nintendo hay?

Si bien antes Nintendo contaba con consolas del hogar (Wii U, Wii, GameCube, N64, SNES, NES) y consolas portátiles (3DS, DS y las distintas Game Boy), con la llegada de la Nintendo Switch, la compañía decidió centrar todo su mercado en esta única consola que puede utilizarse tanto de manera portátil como una consola doméstica que se conecta a la TV.

