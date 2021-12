Nintendo estaría preparando Zelda: Breath of the Wild 2 para finales de 2022

Nintendo estaría preparando TLOZ: Breath of the Wild 2 para finales de 2022

¿Cuándo va a llegar finalmente The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (o lo que sea que termine siendo subtitulado)? Han pasado más de dos años desde que Nintendo anunció la secuela, y han permanecido exasperadamente vagos sobre cuándo podría salir el juego más allá de una vaga ventana de lanzamiento de 2022.

¿Podría Nintendo sorprendernos con un lanzamiento temprano en 2022? O, en el otro extremo del espectro, ¿podría el juego deslizarse más hacia 2023?

Bueno, de acuerdo con una nueva pista de un experto de la industria desde hace mucho tiempo, parece que la realidad puede estar en algún lugar entre esos dos puntos.

En el último episodio del podcast de Nintendo Voice Chat, el editor en jefe de IGN y ahora director de contenido de IGN, Peer Schneider, dejó escapar que probablemente jugaremos la secuela de Zelda: Breath of the Wild en noviembre de 2022.

Nintendo buscaría acaparar el mercado navideño de 2022 con el lanzamiento.

Aparentemente, Schneider recogió esta información crucial mientras conversaba con miembros de la industria después de The Game Awards, y parece que Nintendo se está preparando para un gran 2022 en general...

Pude pasar el rato con algunas personas de la industria [después de The Game Awards] y parece que Nintendo va a tener un buen año el próximo.

Entonces, no tomaría la ausencia de cosas importantes en [The Game Awards] como una señal de que tal vez Breath of the Wild esté retrasado o que no tengan otras cosas, porque parece que ... la gente de Nintendo está muy emocionado por el 2022.

Zelda: Breath of the Wild 2 llegaría a finales de 2022

Por supuesto, tómate todo esto con un grano de sal por ahora, pero un lanzamiento navideño de 2022 ciertamente tendría sentido para la secuela de Zelda: Breath of the Wild.

Para aquellos que no se han mantenido al día con las últimas novedades, las patentes descubiertas recientemente pueden insinuar algunas de las mecánicas del juego, incluida la capacidad de atravesar objetos y "rebobinar" ciertos elementos del mundo.

Por ahora, todo lo que sabemos con certeza es que la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild se lanzará en Nintendo Switch en algún momento de 2022.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de The Legend of Zelda como que una fuente de Nintendo aseguró que se acerca importante anuncio.

