Nintendo espera romper histórico récord de ventas con juegos de Nintendo Switch

De acuerdo a un reporte dado a conocer por Bloomberg Nintendo espera vender 250 millones de unidades de juegos de Nintendo Switch en su próximo año fiscal, lo suficiente para rebasar su histórico récord de ventas.

Nintendo planea un gran año fiscal con ventas de juegos de Nintendo Switch así como la esperada llegada de nuevo hardware.

Sin embargo las fuentes anónimas detrás del reporte no especificaron cuáles son estos títulos y aunque se ha rumorado de varios estos se mantienen sin confirmación por parte de Nintendo.

La compañía japonesa de videojuegos habría dado esta proyección a socios y proveedores gracias a una ‘serie de lanzamientos de juegos estrella’ durante el periodo entre abril de 2021 y marzo de 2022.

Algunos analistas han señalado que además de la llegada de nuevos juegos a la consola híbrida de Nintendo esta proyección considera también la llegada de nuevo hardware, es decir el rumorado ‘Nintendo Switch Pro’.

Los juegos estelares de Nintendo

De ser cierto el reporte, significaría que Nintendo tiene gran confianza en el lanzamiento de juegos como New Pokémon Snap, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD y Mario Golf: Super Rush para el Nintendo Switch.

Entre otros lanzamientos que se esperan en la ventana de 2021-2022 están The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 así como Pokemón Diamante Brillante y Perla Reluciente. Pokémon Legends: Arceus, Bayonetta 3, Splatoon 3 y Metroid Prime 4 también podrían llegar en ese periodo.

Hasta el momento Nintendo no ha confirmado el reporte sin embargo se espera que revele esta expectativa de ventas el próximo 6 de Mayo. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la meta de romper el récord actual con 250 millones de juegos de Nintendo Switch para traerte lo más reciente.

