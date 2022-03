Nintendo destaca los próximos lanzamientos de N64 para Switch en un tráiler

La Gran N destaca los próximos lanzamientos de N64 para Switch en un tráiler

Si eres como nosotros, probablemente estés ansioso por saber qué juegos de Nintendo 64 se agregarán junto con Switch Online Expansion Pack.

Si bien no hemos tenido actualizaciones desde el lanzamiento de F-Zero X la semana pasada, un 'Switch Online + Paquete de expansión: tráiler general' ligeramente diferente en el canal oficial de YouTube de Nintendo puede haber reducido qué juegos son posiblemente los siguientes en la línea para el N64. libreria digital.

Grandes títulos como Kirby y Pokémon llegarán al Switch.

En este avance general actualizado, Nintendo ha cambiado los lanzamientos "futuros" anteriores de Banjo-Kazooie, The Legend of Zelda: Majora's Mask y Paper Mario con Kirby 64: The Crystal Shards, Pokémon Snap y Mario Golf.

Si bien ya sabíamos que estos títulos estaban en camino, es un buen recordatorio de lo que probablemente se agregará en los próximos meses.

Más juegos que Nintendo traerá al Switch

Además de esto, Nintendo también ha incluido algunas imágenes de juegos como F-Zero X y un segmento sobre el Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass.

Las imágenes de Sega hacia el final una vez más señalan cómo se agregarán más títulos de Genesis / Mega Drive en el futuro.

Esta última actualización del tráiler de Switch Online Expansion Pack sigue a la adición de F-Zero (N64), tres juegos más para el servicio Sega Genesis / Mega Drive y el nuevo Mario Kart 8 Deluxe DLC en las últimas semanas.

