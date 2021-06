Nintendo confirma que The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 llega en 2022

En el Nintendo Direct de E3 2021 la compañía anunció que la secuela tan esperada de The Legend of Zelda: Breath of the Wild se lanzará en 2022.

Al final de la presentación del E3 de Nintendo se mostró un nuevo avance que reveló nuevos poderes, nuevos enemigos y una nueva jugabilidad en los cielos de Hyrule.

La posibilidad de visitar islas flotantes recuerda a Skyward Sword, la entrada de Wii Zelda que se relanzará este verano. Esta vez, las islas se ven más grandes y Link podrá deslizarse por el cielo entre ellas.

También hay una jugabilidad en la superficie de Hyrule, que aparentemente confirma un regreso a la configuración de Breath of the Wild en lugar de un cambio total.

Un poder mostrado parece permitirle a Link repeler una bola de metal puntiaguda en una montaña, aplastando a los enemigos en su camino. En otra toma, vemos que Link parece usar algo como una gota de agua para atravesar el suelo de una isla flotante.

De vuelta en la superficie, las cosas no se ven muy bien para el Castillo de Hyrule, que es arrancado de la tierra y dejado colgando en el cielo.

El tráiler concluye con el año de lanzamiento “2022” pero no especifica un fecha exacta y aún no se sabe nada sobre un título oficial para esta secuela del juego Breath of the Wild, pero seguramente será uno de los campeones en ventas de EEUU como lo fue su versióna nterior.

¿Cuánto cuesta Zelda Breath of the Wild digital?

Puedes encontrar el juego de Breath of the Wild en Amazon México por un precio de 962 pesos aproximadamente, el cual podrás recibir con envió gratis. cabe indicar que el precio original del producto oscila entre los 1,400 pesos aproximadamente.

¿Cuándo sale The Legend of Zelda: Breath of the Wild?

Podremos disfrutar del juego en el año 2022

Hasta el momento no hay una fecha exacta para la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sin embargo tal como hemos indicado en La Verdad Noticias en el Nintendo Direct de E3 2021 la compañía anunció que se lanzaría en 2022, pues en el video proyectado en el evento se pudo observar dicho año.

