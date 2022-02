Nintendo compró la compañía japonesa SRD, quienes fueron sus socios por años

Conoce los motivos por los que la compañía de videojuegos hizo esta compra/Foto: Vandal

Nintendo ha confirmado que compró SRD Co., Ltd y anunció que ahora será otra de sus subsidiarias. Dicha empresa japonesa ha trabajado con el gigante N en varios proyectos desde hace casi 40 años, por lo que desde hace tiempo se volvieron socios cercanos.

De acuerdo con los detalles, esta adquisición fortalecerá la gestión de SRD Co., Ltd, quien seguirá trabajado en futuros juegos de la compañía. La compra hará que la eficiencia de desarrollo de software mejore aún más.

Se ha informado que la adquisición se completará el próximo 1 de abril por un monto no revelado. Si el nombre del estudio no te suena, debes de saber que ha trabajado en proyectos recientes como Game Builder Garage, Ring Fit Adventure y 1-2- Switch. Como te informamos en La Verdad Noticias, Nintendo había revelado que no planeaba invertir millones en otros estudios.

Segunda compra de Nintendo

La compañía de videojuegos ha hecho otra gran inversión/Foto: HDR Tecnología

Aunque la empresa desarrolladora de Mario Bros. no tenía en planes comprar estudios como lo hizo Microsoft y Sony, la adquisición de SRD CO., LTD es la segunda que hace en los últimos meses, ya que también hace algunas semanas completó la compra de Next Level Games, estudio de Luigi’s Mansion 3.

Sin embargo, Nintendo está comprando estudios con los que ya ha trabajado desde hace tiempo. SRD Co., Ltd se fundó en 1979, así que también colaboró en el desarrollo de las franquicias más importantes de Nintendo, pues trabajó en diversos juegos de Mario, The Legend of Zelda, así como en el primer Donkey Kong.

SRD será de gran apoyo para Nintendo

SRD ayudará a la creaciones de nuevos títulos/Foto: Nintendo Pe

Ahora ayudará a la creación de otros juegos no revelados y contribuirá a que la gran compañía expanda sus capacidades de desarrollo internas en Japón. Una vez que se complete la transacción, los cerca de 140 empleados de SRD Co., Ltd trabajarán para Nintendo, cerca de la sede de Kioto, Japón.

