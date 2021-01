Nintendo compra el desarrollador de Luigi's Mansion 3

Nintendo acordó comprar Next Level Games, el desarrollador de la serie Luigi’s Mansion, según informó The Verge. Como socio de segunda parte, la empresa con sede en Vancouver ya trabaja exclusivamente en plataformas Nintendo. Sin embargo, la adquisición ayudará a Nintendo a mejorar "la velocidad y la calidad del desarrollo al permitir una comunicación e intercambio más cercanos del personal con el equipo de desarrollo de Nintendo", según Nintendo.

Next Level tiene su sede en Vancouver y probablemente sea más conocido por desarrollar el segundo y tercer juego de Luigi's Mansion. Luigi's Mansion 3 en particular es uno de los juegos técnicamente más avanzados disponibles en Switch, con una animación y una física impresionantes. Otros proyectos de Nintendo desarrollados por Next Level incluyen los títulos de Super Mario Strikers en GameCube y Wii, Metroid Prime: Federation Force para 3DS y el reinicio de Wii de Punch-Out !!.

Nintedo compra Next Level Games

Nintendo es el último fabricante de consolas que ha incorporado a uno de sus desarrolladores, aunque en una escala menor que la adquisición de Bethesda por parte de Microsoft y la compra de Insomniac Games por parte de Sony. La posibilidad de una venta se abrió cuando “varios propietarios-directores del desarrollador [privado] determinaron recientemente que era el momento adecuado para vender sus acciones”, dijo Nintendo.

Nintendo compra Next Level Games.

Los detalles financieros de la adquisición no se han revelado, pero Nintendo espera que sea un acuerdo cerrado el 1 de marzo. Nintendo comprará el 100 por ciento de las acciones de Next Level y dice que solo debería tener un efecto menor en sus ganancias este año fiscal.

Es un paso relativamente raro para Nintendo sacar su billetera y comprar un estudio externo directamente, aunque existen otros ejemplos como Retro Studios (adquirido en 2002) y Monolith Soft (comprado en 2007).

TE RECOMENDAMOS LEER: Nintendo al fin habla de la ausencia de Luigi en Super Mario 64

Next Level Games dijo en 2014 que su tiempo de hacer enlaces de películas con licencia (solía hacer muchos de estos) había terminado, y que ahora funcionaría exclusivamente con Nintendo.