Nintendo cancela torneo no oficial de Super Smash Bros

La franquicia Super Smash Bros no se encuentra disponible para PC de manera oficial, lo cual causa gran tristeza en algunos fans. Sin embargo, otros usuarios han realizado diversas versiones de mod que agrega nuevos personajes, mecánicas y escenarios, mismas que son utilizadas para realizar torneos y que no tienen nada contentos a Nintendo.

Un claro ejemplo es lo que le sucedió a los organizadores del evento Low Tide City, quienes recurrieron a su cuenta de Twitter para informarle a sus seguidores que la empresa los había contactado para obligarlos a cancelar los torneos de Project+, Beyond Melee y 64 Remix, todas en su versión modificada del popular videojuego.

Low Tide City dio a conocer la noticia por medio de su cuenta de Twitter.

Los responsables del evento reconocieron que dicha situación era de esperarse, pues se sabe que la compañía Nintendo está en contra de este tipo de torneos. Ante la cancelación, misma que causó disgusto entre los miembros de su comunidad, se informó que los jugadores que compraron sus boletos tendrán un reembolso.

Críticas hacia Nintendo

La empresa se ha creado una mala fama en Internet respecto a los mods.

El informe causó todo tipo de reacciones entre la comunidad gamer, pues algunos jugadores arremetieron contra la empresa de videojuegos por intervenir y cancelar el torneo, mientras que otros explicaron que los mods son una práctica ilegal que no deberían implementarse en dichas programaciones.

Dicha situación alimenta la gran fama que tiene Nintendo, quien hace poco causó polémica por abandonar su participación en Tokio 2020, de frenar los proyectos fanmade que involucran a sus franquicias, tal y como ocurrió con unas guías no oficiales de Metroid y The Legend of Zelda, así como la distribución de un juego erótico de la Princesa Peach.

¿Cuál es el mejor juego de Super Smash Bros?

Ultimate es considerado por muchos como la mejor versión.

Super Smash Bros. Ultimate es considerado por muchos jugadores la mejor entrega de la saga de Nintendo. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, es la versión que más jugadores tiene y es nombrado como una oda a los videojuegos.

Fotografías: Redes Sociales