Donkey Kong no ha estado en acción desde que Tropical Freeze llegó a Nintendo Switch en 2018. Sin embargo, más recientemente, ha habido rumores de que Nintendo EPD (el equipo detrás de Super Mario Odyssey) está trabajando en una nueva entrada del videojuego.

Leaker Zippo anteriormente "hizo una copia de seguridad" de estos rumores y ahora están de nuevo con una nueva actualización sobre lo que aparentemente está sucediendo detrás de escena. En una nueva publicación de blog, afirman que Donkey Kong será la próxima gran IP de Nintendo que se transformará en un monstruo multimedia.

Según sus fuentes, no solo será algo "excepcional", el plan es ir más allá de los juegos con una nueva animación, una expansión de parque temático y mercadería. Al despedirse, el filtrador dice que "DK está siendo tomado en serio" nuevamente por Nintendo y afirma que los detalles sobre todo esto se revelarán pronto.

¿DK es la siguiente franquicia impulsada por Nintendo?

Nintendo busca revivir a Donkey Kong con nuevo videojuego y animación.

"Varias personas me han dicho que Donkey Kong es la próxima franquicia en la línea de seguir a Mario en el impulso de Nintendo para que sus franquicias de juegos se conviertan en gigantes multimedia", dijo el filtrador.

"Donkey y compañía no solo están obteniendo un nuevo juego, están obteniendo animación (antes de que esto se prenda, las fuentes no especificaron si se trataba de una película o un programa, solo que una animación con personajes de DK era temprana en proceso), así como una gran expansión de parque temático, mercadería, etc".

"Este nuevo videojuego no es solo una excepción, Donkey Kong está siendo tomado en serio en la gran N nuevamente, y eso debería ser una buena noticia para los fanáticos de todo el mundo", sentenció.

¿Nintendo está interesado en expandir Donkey Kong?

Nintendo ha mencionado en varias ocasiones cómo está interesada en expandir su alcance. Hasta ahora, esto incluye el trabajo en una película de Super Mario y el reciente lanzamiento del parque temático Super Nintendo World, por lo que tendría mucho sentido que Donkey Kong se uniera a la diversión.

La Verdad Noticias informa que también ha habido mucha evidencia que sugiere que Super Nintendo World eventualmente abrirá una expansión de Donkey Kong, pero antes tendrá que ser confirmado por Nintendo.

