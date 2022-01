Nintendo borra de Youtube videos de mod de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

La compañía Nintendo ha decidido eliminar de YouTube una serie de videos de un mod de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Según informó el usuario Waikuteru, la empresa habría reclamado los derechos de autor de los videos de su canal, que consistía en versionar un mod popular llamado “Second Wind”.

Según informó, la empresa habría hecho inaccesibles unos 40 videos que trataban el tema. Tras lo ocurrido el joven youtuber Waikuteru decidió hablar al respecto y notificar lo ocurrido.

“Nintendo ha atacado mi canal y ha eliminado 40 videos hasta el momento. Si esto continúa, el canal quedará en blanco dentro de una semana. Sé que a muchos de ustedes les gustan los mods, de ahí la suscripción. Solo hay una forma de cambiar el cese de mods y es convencer a la empresa con una gran cantidad de personas para que cambien de opinión. El objetivo es reunir a tanta gente que la compañía nos escuche”, indicó el youtuber Waikuteru.

Nintendo elimina contenido que infrinja en derechos de autor

Cerca de 40 videos del youtuber fueron eliminados

El Youtuber explicó que la empresa solo reclama contenidos que infrinjan sus derechos de autor y muestra mods de juegos que tiene previsto comercializar en un futuro próximo. Por ejemplo, cuando reclamaron el battle royale de Super Mario, poco después lanzaron Super Mario Bros 35.

El motivo por el que todos estos vídeos pudieron haber sido retirados de YouTube puede deberse a la proximidad de la secuela de Breath of the Wild, que, como hemos revelado en La Verdad Noticias, se estrenará este año a nivel mundial.

Al momento de escribir este artículo, la mayoría de los videos de Breath of the Wild: Second Wind de Waikuteru se han eliminado de YouTube. Y el mod 'Second Wind' todavía está disponible y no se ha tomado ninguna medida contra él.

¿Cuándo saldrá la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild?

El publico espera con ansias la secuela del videojuego

Aún no hay una fecha exacta para el estreno de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pero está previsto que la empresa Nintendo lo estrene este 2022.

