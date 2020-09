Nintendo advierte a usuarios sobre dar mantenimiento a la batería del Switch

El Nintendo Switch es sin duda alguna uno de los sistemas de juego con mejor relación costo beneficio, ya que es bastante más barato que sus contrapartes de Sony y Microsoft, es híbrido por lo que se puede usar tanto en un televisor como con la pantalla integrada, así que es también un sistema portátil y que puede usarse también de forma semi portátil al permitir que dos jugadores hagan uso de la pantalla integrada alimentada por la batería interna.

El Nintendo Switch también cuenta con un gran catálogo de juegos por lo que no es raro que haya sido la elección de muchos jugadores para la pandemia, sin embargo, muchos de los consumidores son ocasionales por lo que sus consolas híbridas pueden haber pasado mucho tiempo sin una carga eléctrica adecuada.

Esta es una de las razones por las que el departamento de atención al cliente de Nintendo puso recientemente un tweet a los jugadores ocasionales que enciendan sus sistemas nuevamente.

El tweet dice:

“Si la batería de su sistema de juego no se carga o no se usa durante mucho tiempo, no se podrá cargar, así que encienda el sistema y cárguelo una vez cada seis meses."