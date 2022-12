Nintendo Switch y Xbox Series S se catapultan como las consolas más populares de México

Sin lugar a dudas, entre los individuos existen preferencias y las de los gamers no se quedan atrás, es por eso que en esta ocasión, en La Verdad Noticias nos complace informarte que las consolas de videojuegos de Nintendo Switch y Xbox Series S se han posicionado como las más populares de todo México y de Latinoamérica.

Ahora que las fiestas de decembrinas se acercan, todo indica que estas serán las consolas más compradas, principalmente en el país, pero no creas que estos datos nos los sacamos de la manga. En realidad, fue gracias a un análisis realizado por The Toy Zone para su artículo Every Country’s Favorite Children’s Toy in 2022, que se sabe todo esto.

En este estudio, se llevó a cabo un análisis global de las búsquedas de Google usando el explorador Ahrefs, especializado en SEO, palabras clave y tráfico en Internet y uno de los resultados ha confirmado que Nintendo Switch y Xbox Series S son las consolas más populares en México y América Latina.

Xbox Series vs Nintendo Switch

Por su parte, la consola de videojuegos resultó ser la más buscada en los países de México, Brasil, Chile y Colombia, del mism modo, la Nintendo Switch fue la preferida para los países de América Latina tales como Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay.

Ahora, desde un ámbito más general, dicho estudio de The Toy Zone reveló que Switch sigue siendo muy popular con base en el criterio de búsqueda, pues es líder en 69 países.Por otro lado, la consola del PlayStation 5 también avanzó a ser una de las más buscadas.

Cabe recalcar que tanto en Canadá como en Estados Unidos, la consola más buscada fue la de Xbox Series X, mientras que la más vendida fue la PlayStation 5.

¿Qué es la Nintendo Switch?

La Nintendo Switch es una consola de videojuegos desarrollada por Nintendo qu se dio a conocer en octubre de 2016 para ser lanzada fue lanzada mundialmente el 3 de marzo de 2017. Su más grande particularidad es que la puedes usar de manera portatil o conectarla a una pantalla.

