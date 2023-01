Nintendo Switch podría llegar a su fin con Zelda Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegará al Nintendo Switch en mayo de 2023, pero quizá este sea el último gran lanzamiento de dicha consola, según los rumores que han difundido diversos insiders y especialistas gamers sobre la posible sucesora de la consola.

¿Estaría planeando Nintendo terminar el ciclo de Switch con la secuela del juego que la inició? . El rumor comenzó con las declaraciones de Digital Foundry sobre que Nintendo canceló una Switch Pro.

Y a esto respondía Andy Robinson de VGC: "Por lo que estoy escuchando, no me sorprendería si Nintendo empieza a hablar de nuevo hardware para 2024.

No estoy convencido de que quede otro gran juego first-party además de Zelda en Switch (con las advertencias habituales sobre predicciones de Nintendo...)".

¿Podría ser el fin de la Nintendo Switch?

Aunque es normal que se difundan este tipo de rumores, Nintendo podría seguir adelante con Nintendo Switch más allá, sin embargo también causan eco las palabras de Shigeru Miyamoto sobre el 4K hace unos años.

Además en recientes fechas, Christopher Dring de GamesIndustry.biz fue cuestionado sobre si todos los próximos juegos estaban ya en desarrollo para el nuevo hardware de Nintendo.

A lo que respondió: "No, no quería decir literalmente nada. Escuché que tras Zelda, Nintendo no tiene un juego importante durante bastante tiempo".

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Tears of the Kingdom listo para su estreno

La esperada secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Tears of the Kingdom, sigue en pie y ya fue clasificado por el Entertainment Software Ratings Board (ESRB).

El organismo encargado de clasificar por edades los juegos determinó colocarlo en la sección de E10+ con algunas menciones a que el videojuego contiene "violencia de fantasía" y "temas sugestivos leves".

A pesar de que dicha clasificación todavía no ha sido publicada en la propia página web de la ESRB, esta ya aparece en la página del título en la Nintendo eShop tal y como se puede ver en la captura de pantalla que te mostramos a continuación.

Por ello, es que se supone que el lanzamiento de Zelda estará asegurado para Mayo del siguiente año, según la opinión de expertos gamers como el sitio especializado Vandal, Vida Extra y Atomix.

