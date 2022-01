Nintendo Switch mejora emulación de N64 con última actualización de software

Consola de Nintendo mejora emulación de N64 con última actualización de software

La emulación estuvo ampliamente disponible con el lanzamiento del paquete de expansión Nintendo Switch Online + el año pasado, aunque los suscriptores del catálogo de £35 al año informaron una serie de problemas generales en el momento del lanzamiento, incluido el retraso y las bajas velocidades de cuadros.

Un par de juegos también presentan problemas más específicos, incluidos Mario Kart 64, Sin and Punishment y Mario 64.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time también incluía fallas extrañas, incluidos problemas gráficos que impedían que el juego representara la niebla correctamente.

Una de las mejoras más grandes en la emulación ha sido notada en The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Si bien lamentablemente todavía falta la niebla, parece que se ha mejorado otro problema con la sala del Templo del Agua, si no se ha resuelto por completo todavía.

Como lo detectó VGC, el minero de datos LuigiBlood no cree que las ROM se hayan actualizado, lo que lleva a especular que es el software de emulación en sí mismo el que puede haber sido modificado en segundo plano.

Desafortunadamente, parece que todavía hay muchas mejoras por hacer antes de que los problemas de emulación de Nintendo se solucionen por completo.

Nintendo Switch recibe los clásicos de N64

Ya está disponible la suscripción a Nintendo Switch Online + Expansion Pack, que incluye una selección de clásicos de N64. También incluye acceso a la expansión Happy Home Paradise de Animal Crossing: New Horizons cuando llegue el 5 de noviembre.

Una suscripción de 12 meses cuesta £35/$50 para una membresía individual o £60/$80 para la opción familiar, que admite hasta ocho cuentas.

Los juegos clásicos de Nintendo 64 disponibles en el precio de la suscripción incluyen Super Mario 64, Mario Kart 64, Lylat Wars, Sin and Punishment, Dr. Mario 64, Mario Tennis 64, Operation: WinBack, Yoshi's Story y The Legend of Zelda: Ocarina of Time por supuesto.

