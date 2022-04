Nintendo Switch Sports es un digno sucesor de Wii Sports, dicen los críticos

Switch Sports es un digno sucesor de Wii Sports, dicen los críticos

El embargo de revisión para Nintendo Switch Sports se levantó antes de su lanzamiento el 29 de abril, y la impresión de los críticos es que el juego de deportes es un regreso espiritual al clásico Wii Sports de Nintendo.

Su predecesor fue un fenómeno cultural, por lo que la versión Switch tiene mucho que llenar. ¿Es más satisfactorio jugar? Bueno, más o menos, dicen los críticos.

Nintendo Switch Sports es un juego de fiesta que se puede jugar solo o con hasta cuatro personas a la vez.

Hay seis minijuegos individuales en total: bádminton, voleibol, fútbol, tenis, bolos y lucha con espadas.

Comienzan a circular las opiniones de los medios sobre el divertido título deportivo.

Muchas revisiones intentaron calificar cada minijuego individual, mientras que otras solo discutieron sus favoritos.

Los revisores notaron que el juego pudo aprovechar las capacidades de control de movimiento del Switch mientras conservaba la accesibilidad, pero no tenía una profundidad de juego real.

Sin embargo, esto no apagó el entusiasmo de muchos jugadores por demoler a sus amigos en los partidos de tenis digitales.

Resulta que Nintendo Switch Sports simplemente no necesitaba un montón de campanas y silbatos para capturar el atractivo de jugar con amigos y familiares que no tienen mucha experiencia en juegos.

Ser capaz de competir físicamente con personas en la vida real ayudó a suavizar algunas de las frustraciones de los revisores sobre el juego simple.

A pesar de lo bien revisado que está Switch Sports, los minijuegos parecen desiguales en su atractivo. Los revisores notaron que los eventos de fútbol y voleibol no dieron en el blanco.

El fútbol se sentía "poco cocido" e insatisfactorio. El voleibol era el "menos intuitivo" y requería que los jugadores pasaran por todas las diferentes posiciones.

Los revisores no pudieron acceder al modo en línea antes del lanzamiento, por lo que algunos puntos de venta decidieron suspender sus revisiones hasta que Nintendo lo active. Siendo así, así es como se ve el panorama actual de revisión solo fuera de línea:

IGN: Nintendo Switch Sports, como Wii Sports y Wii Sports Resort antes, se juega mejor como un juego de fiesta, dividido para cualquier reunión que necesite una inyección rápida de diversión activa y divertida.

Si bien su escasa mezcla de deportes antiguos y nuevos varía en calidad, Switch Sports se basa en gran medida en lo que hizo que sus predecesores fueran memorables: controles de movimiento intuitivos, la capacidad de hacer que un grupo de personas se levante y se mueva sin esfuerzo, y un menú de música excelente que es responsable. quedarse atrapado en tu cabeza todo el día.

Simplemente no espere pasar mucho tiempo con él antes de que la novedad desaparezca.

Polygon: Este juego es genial con otras personas, ya sea que les gusten los videojuegos o, como a mi cónyuge, no les interese en absoluto.

Captura esa sensación de la Wii en su máxima expresión: que podrías pretender ser un gran jugador de tenis en tu sala de estar, y los controles de movimiento te harían sentir como si realmente lo fueras.

¿Los controles de movimiento son tan precisos como los de Wii Motion Plus? No me parece. Un puñado de veces el juego no registró mi inmaculado movimiento de bolos, lo que me llevó a intentarlo de nuevo.

Aún así, no creo que el 99% de las personas que juegan este juego piensen en esa ligera pérdida de precisión cuando están clavando una pelota de voleibol en la cara de su amigo.

GameSpot: Nintendo Switch Sports es, en esencia, lo mismo que Wii Sports hace tantos años: un juego en el que mueves los brazos y recreas un deporte.

Si eres un veterano de Wii Sports (y Wii Sports Resort), la sensación del tenis, los bolos o la chambara (lucha con espadas) será algo natural.

Incluso con la adición de nuevos deportes como el voleibol y el fútbol, hay muy poca innovación en lo que intenta hacer Switch Sports, y creo que eso es algo bueno.

El juego no parece que esté tratando de revitalizar una tendencia. En cambio, recupera la simplicidad del original y, al hacerlo, reaviva la misma magia.

Es sencillo, sin adulterar y, sobre todo, accesible.

Más reseñas de Nintendo Switch Sports

The Verge: Nintendo Switch Sports parece que ha llegado demasiado tarde. Wii Sports fue un título de lanzamiento y solidificó que Wii era la consola de control de movimiento.

Y aunque Switch tiene algo de ese ADN, parece que los juegos diseñados para aprovechar ese esquema de control son ideas posteriores.

Disfruté Nintendo Switch Sports: es un pequeño juego genial que será un éxito entre los niños, pero se siente como algo diseñado para recordarle a la gente que Switch tiene controles de movimiento que en realidad son bastante buenos.

Eurogamer: Seis deportes pueden no parecer mucho en papel. (Siete si cuentas el golf, que está en camino).

Pero en realidad, incluso sin las cosas en línea, que prometen ideas alocadas como bolos simultáneos de 16 jugadores, Nintendo Switch Sports es una cosa deliciosa y me ha mantenido ocupado toda la semana.

El entorno es maravilloso, un campus deportivo de ensueño atrapado en una eterna mañana de primavera, y los nuevos avatares de Sportsmates son sorprendentemente encantadores.

Puede traer Miis, que se ven un poco extraños para ser honesto, y será interesante ver cómo son los elementos de personalización desbloqueables que gana en línea, ya que las opciones de inicio fuera de línea son bastante raídas.

Las críticas de los críticos han flotado alrededor de un 7/10, aunque se desconoce cuánto cambiarán eso las próximas funciones multijugador en línea.

Con suerte, es la experiencia deportiva para hacer fiestas que la gente ha estado anhelando de la serie desde que Wii Sports se lanzó por primera vez a la corriente principal hace 16 años.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Nintendo Switch como que finalmente agregó carpetas para organizar los juegos.

