Nintendo Switch Sports: a 24 horas de su lanzamiento un jugador ya rompió su TV

Switch Sports: a 24 horas de su lanzamiento un jugador ya rompió su TV

24 horas después del lanzamiento de Nintendo Switch Sports, un jugador ya ha sido capturado rompiendo accidentalmente su televisor.

El streamer 63man estaba transmitiendo su sesión de tenis en línea el sábado cuando, sin darse cuenta, arrojó un controlador Joy-Con a su televisor, rompiendo la pantalla.

“Si no envía [ese clip] a Live Stream Fails, en realidad me estoy divorciando de este chat”, dijo el transmisor durante la transmisión, refiriéndose al popular canal Reddit que documenta los percances de los transmisores.

Switch Sports es el sucesor de la enormemente popular serie Wii Sports de Nintendo, que con más de 80 millones de copias, sigue siendo el juego más vendido de la historia de la compañía.

Así terminó la televisión del streamer tras el accidente.

Wii Sports fue conocido por sus muchos incidentes registrados de jugadores que arrojaron accidentalmente sus controles remotos de Wii durante el juego, lo que a veces dañó sus televisores.

La cantidad de incidentes se generalizó lo suficiente como para que los principales medios de comunicación, como la BBC, los informaran, y Nintendo se ofreció a reemplazar todas las correas del controlador con versiones más gruesas para ayudar a prevenir accidentes durante el juego.

Dos años después del lanzamiento, Nintendo presentó un accesorio de funda para Wii Remote, que, según dijo, tenía la intención de "proporcionar amortiguación para el Wii Remote para las personas que podrían tirar o dejar caer accidentalmente sus Wii Remotes mientras juegan".

Tanto los juegos originales de Wii Sports como su nueva entrega de Switch incluyen mensajes de advertencia al iniciar el juego que alientan a los jugadores a estar atentos a su entorno y a usar correas Joy-Con para evitar accidentes.

Nintendo pide a padres tomar precauciones

El jueves, la cuenta de soporte oficial de Nintendo alentó a los padres a monitorear a sus hijos cuando juegan Switch Sports, para que no se golpeen entre sí ni con sus televisores.

En respuesta a un informe de noticias de ABC en 2008, Nintendo of America dijo: "El Wii Remote es perfectamente seguro cuando se usa según las instrucciones: agárrelo con firmeza, no lo suelte, use la correa para la muñeca y asegúrese de que el área de juego tenga amplio espacio abierto.

“Al igual que cuando se inicia cualquier actividad física nueva, lo mejor es controlar el ritmo y no excederse. Algunos juegos, incluido Wii Sports, incluyen recordatorios dentro del juego para que los jugadores se tomen un descanso de vez en cuando”.

La revisión de Switch Sports de VGC en curso dijo sobre la parte fuera de línea del juego (en línea no estaba disponible en el momento de la revisión):

“En esta etapa, Switch Sports se siente como una nueva versión poco ambiciosa de un juego de 16 años con muy pocas opciones. Todos los ojos están ahora puestos en los modos en línea cuando suben, para ver si le dan nueva vida”.

