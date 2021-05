Nintendo Switch Online revela nuevos juegos de NES y SNES

Nintendo ha abierto el telón de cinco juegos nuevos que llegarán a Nintendo Switch Online a finales de este mes, cuyos detalles del lanzamiento te presentamos a continuación en La Verdad Noticias.

En un nuevo tráiler, la compañía reveló que los juegos de Super Nintendo Super Baseball Simulator 1.000, Caveman Ninja (mejor conocido como Joe y Mac), Magical Drop2 y Spanky's Quest llegarán junto con el título de NES Ninja JaJaMaru-kun.

Los cinco juegos se agregarán el 26 de mayo, reforzando la ya gran cantidad de juegos actualmente disponibles para los suscriptores de Nintendo Switch Online. Es posible que no sean lo que algunos fanáticos esperaban ver, ¡pero esta podría ser una gran oportunidad para ver títulos que pasaron desapercibidos!.

Conoce NES de Nintendo Switch Online

4 juegos nuevos llegan a Nintendo Switch Online

Los usuarios de Nintendo Switch Online obtienen acceso a las aplicaciones de NES y SNES como parte de su suscripción. Las aplicaciones cuentan con una serie de juegos clásicos lanzados para ambos sistemas, ¡así como algunas ofertas poco conocidas!.

El último lote de títulos se inclina más hacia el último, pero los fanáticos que buscan algunos juegos de la vieja escuela para jugar deberían estar felices de verlos incluidos.

Por supuesto, algunos usuarios de Nintendo Switch podrían sentirse decepcionados al ver que aún no se han agregado algunos clásicos faltantes. En particular, Earthbound y Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars siguen siendo imposibles de jugar en la plataforma Switch.

Dada la popularidad de ambos juegos, es probable que sea solo cuestión de tiempo antes de que se agreguen, ¡pero eso probablemente no hará que los fanáticos estén más contentos con las exclusiones!

Por supuesto, con el E3 a la vuelta de la esquina, es posible que podamos obtener más información sobre los juegos que llegarán a Nintendo Switch Online. Los usuarios han estado pidiendo apoyo para consolas adicionales, incluidas Nintendo 64 y Game Boy Advance.

Queda por ver si Nintendo agregará o no más plataformas, ¡pero el E3 sería el lugar perfecto para ese tipo de revelación! Por ahora, los fanáticos solo tendrán que esperar y ver.

¿Qué opinas del último lote de juegos de Nintendo Switch Online? ¿Hay algo aquí que quieras jugar? Háganos saber en los comentarios así como sus predicciones sobre los nuevos lanzamientos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.