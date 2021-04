Nintendo Switch: Monster Hunter Rise vende 5 millones de copias

Monster Hunter Rise, el RPG de Capcom para el Nintendo Switch, es un éxito masivo más de la serie de videojuegos tras vender 5 millones de copias a nivel mundial durante la primera semana de su lanzamiento.

En su primera semana de haber llegado al Nintendo Switch Monster Hunter Rise ha vendido ya 5 millones de copias a nivel mundial.

Este gigantesco número confirma la enorme popularidad de la franquicia que incluso ha llegado recientemente a los cines en una adaptación protagonizada por la actriz Milla Jovovich.

De acuerdo con los números la icónica franquicia de Capcom había vendido en total 66 millones de unidades hasta el 31 de diciembre de 2020 sin embargo el lanzamiento de Monster Hunter Rise ha llevado a una cifra de unos 71 millones.

Tras este éxito entre los planes de Capcom para la serie están el lanzamiento de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin para el Nintendo Switch y PC el 9 de julio mientras que Monster Hunter Rise llegará a la PC a principios de 2022.

Juegos de Nintendo Switch pueden romper histórico récord de ventas

Como hemos informado Nintendo espera vender 250 millones de juegos de su consola híbrida entre este abril y marzo de 2022 confiando en el lanzamiento de títulos esperados por los gamers.

Entre estos se encuentran lanzamientos de grandes franquicias de la compañía japonesa de videojuegos como New Pokémon Snap, Mario Golf: Super Rush y The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

Otros juegos que ayudarían a la meta de Nintendo son Metroid Prime 4, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Splatoon 3, Bayonetta 3, Pokémon Legends: Arceus así como los esperados remakes de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente.

Es así que el Nintendo Switch continúa con el lanzamiento de juegos que alcanzan millonarias ventas tras su estreno como ha demostrado Monster Hunter Rise que además ha logrado llevar a su franquicia a un nuevo nivel de ventas. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca este popular título para para traerte lo más reciente.

