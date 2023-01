Nintendo Switch: ¿Cómo evitar problemas por condensación en tu consola?

Así como las personas estamos expuestas a resfriarnos con los cambios bruscos de temperatura, las consolas de videojuegos tampoco se libran de estas condiciones climáticas y podemos correr el riesgo de que se dañen.

Esto le puede suceder a la Nintendo Switch, lo que ha llevado a la cuenta oficial de soporte de Nintendo en Japón a publicar una advertencia de que la consola llegaría a sufrir problemas de condensación, debido a cambios bruscos de temperatura durante su uso.

Es importante mencionar que ocurre algo similar en verano, cuando tenemos que vigilar las altas temperaturas para que no afecten a nuestros dispositivos, así como ahora que hay que cuidar a nuestras consolas y aparatos electrónicos durante el invierno.

La temperatura afectaría a la Nintendo Switch

La Verdad Noticias te informa que Nintendo ha indicado que los cambios bruscos de temperatura son los causantes de este grave problema de condensación. Hay que tomar ciertas precauciones.

Nos encontramos usando la consola en el exterior con ambiente frío, y entramos a casa para seguir jugando con algún calefactor a nuestro lado, o viceversa, es probable que se generen gotitas por el exterior y el interior de la consola, provocando fallos irreparables en sus componentes.

En el caso de que se produzca esta terrible situación, la empresa Nintendo aconseja que sigamos unos pasos muy sencillos:

Apagarla por completo la Nintendo Switch para que no se quede en suspensión.

Habrá que presionar el botón de encendido por unos segundos y pulsar en "Apagar" en el menú que se mostrará en pantalla.

Si por alguna razón la consola no responde, también se puede forzar el apagado manteniendo el botón pulsado durante más de 10 segundos.

Finalmente, lo que tendremos que hacer será colocar nuestra consola en una habitación con una temperatura cálida hasta que las pequeñas gotas se sequen.

En resumen, hay que tener mucho cuidado de no hacer pasar a nuestra Nintendo Switch, la consola más vendida en Estados Unidos durante 2022, por estos cambios bruscos de temperatura para que no sufra las consecuencias, y que su reparación nos cueste un ojo de la cara.

Te puede interesar: 10 cosas que no sabías que puedes hacer con tu Nintendo Switch

¿Qué no hacer con tu Switch?

Evitar dejar caer tu Nintendo Switch.

No dejes caer ni golpees o, de otro modo, no uses indebidamente la consola Nintendo Switch, sus componentes, tarjetas de juego o accesorios. De lo contrario, podrías dañar la pantalla u otros componentes de precisión de la consola Nintendo Switch.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.