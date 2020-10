Nintendo Switch Animal Crossing Edition vuelve a estar disponible en Amazon

El Nintendo Switch es difícil de encontrar con el esquema de color normal, pero hoy, un día antes del Prime Day, el Nintendo Switch de Animal Crossing Edition vuelve a estar disponible en Amazon. Si has estado esperando desde septiembre para comprar esta versión, no esperes hasta mañana. Es posible que ya no esté disponible para cuando comience Prime Day.

El precio normal de la Nintendo Switch de Animal Crossing Edition es de $299 dólares y no viene con el juego. Si está disponible mañana, es posible que veamos un pequeño descuento, pero según la rapidez con la que todas las versiones de Nintendo Switch tienden a agotarse, es posible que no valga la pena esperar el descuento para obtenerlo.

Aunque este Switch está diseñado para los fanáticos de Animal Crossing, no viene con ningún juego. Si aún no lo tienes, puedes comprar Animal Crossing New Horizon por $50 dólares en Amazon. Este juego no ha visto un patrón de agotamiento, por lo que si puedes esperar un día más para comprarlo, la recomendación es que esperes hasta mañana para ver si hay ofertas de juegos Prime Day para Nintendo Switch.

Nintendo Switch Animal Crossing Edition en stock

Las ofertas de Prime Day Nintendo Switch nunca estuvieron garantizadas: la escasez de acciones fue una preocupación real en los últimos meses. Sin embargo, no solo encontrará la consola original en stock en este momento, sino también la rara edición especial de Animal Crossing.

En un intento por competir por el propio Amazon Prime Day, Best Buy tiene muchas unidades disponibles. Esa Animal Crossing Edition está en los estantes por primera vez desde marzo, lo que hace que esta sea una excelente oportunidad si has estado esperando el restock de Nintendo Switch desde que salió volando de los estantes hace tantos meses.

La edición especial de Animal Crossing tiene colores pasteles en la Nintendo Switch.

La edición Animal Crossing de Nintendo Switch tiene un Joy-con azul pastel y verde pastel con muñequeras a juego. El Switch Dock es blanco con una adorable ilustración de Timmy, Tommy y Tom Nook en una isla. Seguramente, si Nintendo vendiera los Joy-Cons azules y verdes aparte estarían por todos lados.