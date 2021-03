Nintendo Switch: 10 clásicos del NeoGeo Pocket Color llegan sin aviso

Nintendo ha sorprendido con el lanzamiento en el Nintendo Switch de NeoGeo Pocket Color Selection Vol.1, una colección de 10 juegos clásicos de la consola portátil de finales de los noventa que solo alcanzó éxito en Japón.

Estos son los juegos de NeoGeo Pocket Color que llegaron al Nintendo Switch.

Pese a esto son varios los títulos de NeoGeo Pocket Color que los gamers han querido jugar ya que son adaptaciones o continuaciones de famosas franquicias de la icónica desarrolladora japonesa SNK.

Esta oportunidad ha llegado en un ‘lanzamiento silencioso’, cuando un juego está disponible para la consola el mismo día que es anunciado, lo cual ha sido el caso para el primer volumen de esta selección en la consola híbrida de Nintendo.

La NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 está disponible para todos los usuarios de Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite con un precio de cuarenta dólares para regresar a los nostálgicos noventas de la mano de la compañía japonesa de videojuegos.

Los nuevos lanzamientos para el Nintendo Switch

Los juegos que incluriá el primer volumen de esta selección son:

Big Tournament Golf

Dark Arms: Beast Buster 1999

Fatal Fury: First Contact

King of Fighters R-2

Metal Slug: 1st Mission

Metal Slug: 2nd Mission

SNK Gals’ Fighters

SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium

Samurai Showdown 2

The Last Blade: Beyond the Destiny

Cabe mencionar que además de este nostálgico lanzamiento los gamers podrán disfrutar esta semana de Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville además del juego de terror DARQ y The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV.

Es así que este es el momento de disfrutar de los títulos retro de la NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 en el Nintendo Switch y Switch Lite por lo que en La Verdad Noticias te recomendamos considerar agregarla a tu lista de deseos.

