Nintendo: Mario Kart, Metroid y Smash Bros los más rumorados tras filtración

El Nintendo Switch podría recibir por fin Mario Kart 9 y el esperado regreso de la saga de Metroid de acuerdo a la más reciente filtración que apareció en el sitio 4chan y que también promete nuevo contenido de Super Smash Bros.

Es importante mencionar que aunque esta filtración tenga un dudoso origen en 4chan la información revelada viene de un conocido ‘leaker’ cuyas predicciones se han cumplido anteriormente.

¿Llegará por fin la saga de Metroid al Nintendo Switch? La filtración así lo asegura.

De esta manera podemos tomar con un poco más de seriedad las especulaciones que ha provocado la filtración y que confirman nuevos títulos de Mario Kart, Metroid y The Legend of Zelda.

Es así que de acuerdo a la filtración Mario Kart 9 se revelará oficialmente este año al igual que The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (título no oficial). Por otra parte se estaría trabajando en un nuevo Metroid 2D además de que un título de Metroid Prime podría llegar al Switch.

Por último pero no menos importante se reveló que Super Smash Bros. Ultimate recibirá a dos estrellas muy especiales como invitados: Ryu Hayabusa de la icónica franquicia de Ninja Gaiden así como Matoi del igualmente famoso Phantasy Star Online 2.

¿Desbloqueará Nintendo esta función en el Switch?

Otro de los más recientes rumores alrededor de la consola híbrida de Nintendo está relacionada con el rumor de que la más reciente actualización continene el código necesario para desbloquear la anticipada conección bluetooth con audífonos inalámbricos.

Dicho rumor viene de ‘mineros informáticos’ que se dedican a revisar el código detrás de distintas actualizaciones y en el caso de la más reciente del Nintendo Switch reportaron haber encontrado la función deshabilitada.

El poder conectar audífonos bluetooth al Nintendo Switch ha sido sin duda una de las peticiones más realizadas a Nintendo sin embargo aún no se sabe si estos planean o no desbloquear el código encontrado en la actualización.

Es así que los rumores continúan circulando alrededor del Nintendo Switch, la exitosa consola de Nintendo que podría recibir pronto Mario Kart 9, el esperado regreso de Metroid y más contenido de Super Smash Bros. según la enorme filtración reportada. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca los anuncios de la compañía de videojuegos para traerte lo más reciente.

