Nintendo: F-Zero no está muerto pero es difícil traerlo de vuelta

Takaya Imamura es el artista que trabajó para Nintendo diseñando los personajes y vehículos de la saga F-Zero, así como de Star Fox, y quien recientemente ha señalado que la franquicia no está muerta y se ha pensado en su retorno muchas veces.

¿Qué idea innovadora podría traer de vuelta la serie de F-Zero?

Sin embargo Imamura ha señalado que ‘aún es difícil traerla de vuelta’ en una entrevista con IGN donde señaló que un nuevo juego de la serie necesita ser innovador para levantar la serie de nuevo.

El actual profesor de la Universidad Internacional Profesional de Tecnología en Osaka dijo también que su salida de la compañía no significa que la icónica franquicia de Nintendo esté muerta.

F-Zero GX fue el último título que llegó al GameCube en julio de 2003 y desde entonces Imamura no ha sido el único en sugerir que la serie necesita un cambio para regresar ya que el mismo Shigeru Miyamoto ha dicho que la franquicia ‘no ha evolucionado mucho’.

Nintendo y los juegos más rumorados tras enorme filtración

En otra noticia de la compañía japonesa de videojuegos que te informamos recientemente una filtración masiva dejó ver los títulos que vienen para el Nintendo Switch entre los que hay grandes sorpresas.

Y es que de ser ciertos los rumores estaría muy cerca el anuncio de Mario Kart 9, el esperado regreso de Metroid al 2D y un título de la saga Metroid Prime así como The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

La filtración vino de un conocido ‘leaker’ quien también afirmó que Super Smash Bros. Ultimate tendrá de invitados a dos grandes estrellas de famosas franquicias: Ryu Hayabusa de Ninja Gaiden y Matoi de Phantasy Star Online 2.

Esto es todo lo que se habla en torno a los juegos más esperados para el Nintendo Switch. ¿Crees que lleguemos a ver finalmente un título de F-Zero en esta consola o su rumorada sucesora? Déjanos saber en los comentarios. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca los anuncios de la ‘Gran N’ para traerte lo más reciente.

