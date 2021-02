Nintendo Direct REVELA The Legend of Zelda: Skyward Sword HD para el Switch

The Legend of Zelda hizo su debut en Japón el 21 de febrero de 1986 y este año marca el 35 año de la franquicia por lo que es entendible que en el Nintendo Direct se haya anunciado la conversión HD de The Legend of Zelda: Skyward Sword para la Switch.

Los fans han reaccionado con emoción al anuncio de que podrán revisitar el clásico de Wii en el Nintendo Switch.

Y es que justo vimos a Mario celebrar igualmente su 35 aniversario por lo que había poca duda de que The Legend of Zelda recibiría un trato similar al ser una de las mejores y más famosas franquicias de Nintendo.

Mientras Breath of the Wild 2 sigue en el horizonte, los fans han esperado ver de vuelta algunas de las entradas clásicas de la franquicia en el Nintendo Switch y su paciencia sin duda ha sido recompensada con el anuncio de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

Sin embargo algunos gamers han expresado que a diferencia de la celebración de Mario, The Legend of Zelda recibió solo este título, que muchos pensaban imposible trasladar, para celebrar este 35 aniversario

El clásico de Wii de Zelda llega al Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Skyward Sword se estrenó originalmente en el 2011 para el 25 aniversario de la franquicia en el Nintendo Wii y el juego dependía de los controles de movimiento al interior del Wii Remote Plus.

Esta función ha sido trasladada de manera increíble al Nintendo Switch donde los jugadores podrán utilizar los mismos controles de movimiento con los Joy-Cons además de permitir jugar The Legend of Zelda: Skyward Sword HD con otros métodos como el Pro Controller.

Es así que los fans de The Legend of Zelda esperan con ansía la llegada de Skyward Sword HD al Nintendo Switch el próximo 16 de Julio. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca las noticias de este juego para traerte lo más reciente.

