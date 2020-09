Niho 2 ya cuenta con la la actualización 1.14 disponible para descarga

Nioh 2 es un juego que se lanzó al mercado de forma exclusiva para el PlayStation 4 hace tan solo unos cuantos meses, específicamente en mayo, después de un proceso de desarrollo que generó mucha expectativa, desde la fase beta y un sistema de creación de personajes que ha sido muy popular.

El juego de Team Ninja y Tecmo Koei ya cuenta con la nueva actualización gratuita disponible desde hoy, hecho que ha se ha comprobado a través de Gematsu, con la que se consigue la versión 1.14 para Nioh 2, en la que se añaden Picture Scrolls, ajustes de equilibrio y varias correcciones de errores.

Además de esto, el estudio programó el primer DLC para el juego para el pasado 30 de julio bajo el nombre de The Tengu's Disciple, el contenido con en el que pudimos ver nuevas armas y contenidos para ampliar su experiencia.

Dentro del contenido adicional en Nioh 2 podremos encontrar que se agregaron rollos de imágenes que contienen enemigos y jefes de "El discípulo de Tengu" y "Scroll of the Demon" mismos que se pueden adquirir en Dream of the Demon.

La actualización 1.14 de Nioh 2 mejora sustancialmente la experiencia de juego

Actualización gratuita de Nioh 2

Gracias a la actualización también se agregaron los ajustes de equilibrio; se ajustó el equipo que suelta a los enemigos en El sueño del demonio, de la siguiente manera:

Aumentó la tasa de ocurrencia de efectos especiales que no aparecen cuando se usa la función de temperamento en el herrero

Se aumentó el valor mínimo de los efectos especiales determinados de forma aleatoria para facilitar la aparición del valor máximo

Se ajustó la habilidad de Splitstaff, "Golpe de balancín" para que golpee más fácilmente a los enemigos cuando se active después de un segundo ataque rápido desde Postura alta

Los efectos especiales disponibles durante el turno de Yokai ahora se activan al realizar una lucha después de un Contador de ráfagas exitoso

El efecto especial, "Deflect Bullets & Arrows (Timely Guard)", ahora puede desviar más proyectiles

Se redujeron las recompensas de oro y amrita de Bakegani y Nuppeppo

Se han aumentado las recompensas de oro y amrita de los jefes en The Tengu's Disciple

Recordemos que Nioh 2 está disponible con textos y menús en español exclusivamente para PS4, tanto en formato digital como en físico.