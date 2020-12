Night City de Cyberpunk 2077 tiene un sistema de monorraíl sin usar

Si has estado jugando Cyberpunk 2077 y has mirado periódicamente hacia el cielo, es posible que hayas notado los estrechos monorraíles que se entrelazan con el sistema de autopistas elevadas de Night City.

Parece que estos rieles se conectan con estaciones de tren parcialmente terminadas, lo que sugiere que una vez existió un sistema de tránsito y que en algún momento se cortó del juego del mundo abierto.

Según lo descubierto por NME, Redditor u / Sybekul publicó un clip de Cyberpunk 2077 que muestra V muy por encima de la ciudad en las líneas de monorraíl no utilizadas. En el clip, V redondea una curva en la vía hasta la plataforma de una estación de Tránsito Rápido del Área de la Ciudad Nocturna (NCART) y entra por una puerta en funcionamiento. En el interior, hay algo de arquitectura rudimentaria, pero el espacio está claramente sin terminar: se puede ver a través del techo, por ejemplo, y faltan la mayoría de los pisos y las decoraciones de la escena.

Night City en Cyberpunk 2077

La Verdad Noticias te informa que hace dos años, otro redditor publicó una recreación de un mapa del metro de Night City que habían vislumbrado en uno de los primeros avances de Cyberpunk 2077, lo que sugiere además que un sistema de transporte masivo era originalmente parte del plan para el juego, tal vez en su lugar del sistema de viaje rápido más mágico (y, seamos sinceros, más conveniente) presente en el juego en el lanzamiento.

No hay nada nefasto en cortar contenido durante el desarrollo; ese es el tipo de cosas que ocurren con frecuencia en el transcurso de un proyecto. Algunas ideas simplemente no valen la cantidad de tiempo de desarrollo que sería necesario para implementarlas por completo.

Si bien esto es puramente especulativo, también es posible que el sistema de tránsito se utilice en el futuro. Antes del lanzamiento de Cyberpunk 2077, CD Projekt dijo que los jugadores podían "esperar más" DLC para Cyberpunk 2077 que el estudio creado para The Witcher 3, y aunque la expansión Hearts of Stone se mantuvo en áreas familiares de la campaña principal, se agregó el DLC Blood and Wine la enorme zona nueva de Toussaint.

Entonces, quién sabe: tal vez en una futura expansión de Cyberpunk 2077, estaremos zumbando por encima del tráfico en un automóvil monorraíl modernizado, aunque dada la distopía corporativa de Cyberpunk 2077, probablemente podamos esperar que las tarifas sean exorbitantes si eso sucede.