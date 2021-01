Netflix se eliminará de las consolas 3DS y Wii U

El gigante de la transmisión ahora ha eliminado su aplicación para que no esté disponible para descargar en las dos consolas más antiguas de Nintendo, 3DS y Wii U, aunque el sitio web de soporte de Nintendo indica que Netflix continuará funcionando en esas plataformas hasta la fecha anterior si ya tienes la aplicación.

Si bien tal vez no sea sorprendente ver que las consolas más antiguas de Nintendo se eliminan de la lista, esta noticia una vez más destaca el hecho de que Netflix aún no está disponible en Nintendo Switch.

Es común que las consolas de Microsoft y Sony actúen como centros de entretenimiento, y Sony incluso anunció las aplicaciones de transmisión que estaban disponibles en la PS5 en el lanzamiento. Nintendo es la excepción en este caso, ya que el Switch carece de aplicaciones de entretenimiento y transmisión. En los Estados Unidos, Hulu ha estado disponible en Switch desde 2017, mientras que Japón disfruta de la aplicación de transmisión de TV NicoNico.

La base de usuarios de 3DS y Wii U continúa disminuyendo, por lo que no es de extrañar que Netflix deje de admitir los sistemas. Es una pena que todavía no tengamos una aplicación de Netflix dedicada en Switch. No es que Switch no tenga la base de usuarios para hacer que la aplicación valga la pena el tiempo de Netflix, ya que Nintendo envió millones de sistemas en 2020. Es posible que Nintendo no se preocupe por traer más aplicaciones de entretenimiento a Switch. Hay toneladas de dispositivos que pueden transmitir video, hasta el punto en que los televisores inteligentes pueden hacerlo sin hardware externo, por lo que no es una gran prioridad para ellos aparecer en el Switch.

El lado positivo de este anuncio es que podría estar allanando el camino para una aplicación de Netflix en Switch. Es posible que Nintendo quisiera que la aplicación se descontinuara en sistemas más antiguos, para convencer a más personas de que pasen al nuevo sistema. Es igualmente posible que a Nintendo simplemente no le importe la transmisión de video en el Switch, y Netflix fue retirado de la eShop debido a la disminución de la base de jugadores para el 3DS y Wii U.

El mes pasado, Netflix anunció una serie animada de Sonic en 3D que se lanzará en 2022. Es la última franquicia de videojuegos que se une al servicio, después de la serie Witcher de alto rendimiento y la próxima acción en vivo Assassin's Creed y múltiples proyectos de Resident Evil. Quizás finalmente tengamos Netflix en Switch para cuando llegue Sonic. Tal vez.

Los nuevos usuarios ya no pueden descargar la aplicación Netflix en las tiendas electrónicas de Nintendo 3DS / Wii U. La aplicación seguirá funcionando para los usuarios existentes hasta el 30 de junio de 2021.