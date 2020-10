Need for Speed: Hot Pursuit Remastered será más barato en Steam

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered es algo real; sería algo normal que actúes sorprendido después de todas las sugerencias extremadamente sutiles de EA. De hecho, esta es una remasterización de la versión 2010 de Hot Pursuit de Criterion, que es bastante buena, pero tal vez no sea el clásico de finales de los 90 por el que sientes nostalgia. Llegará a PC y consolas en noviembre, y será un poco más barato para aquellos de nosotros que jugamos en computadoras personales.

Podrás comprar Need for Speed: Hot Pursuit Remastered en Steam (y Origin) por $ 29.99 / £ 24.99 / € 29.99 el 6 de noviembre. Eso es un 25% más barato que cualquiera de las versiones de consola, ya sea en PlayStation 4 y Xbox One, donde el juego también se lanza el 6 de noviembre, o en Switch, donde el juego se lanza después de un ligero retraso el 13 de noviembre.

Todas las versiones tendrán CrossPlay y progresión cruzada entre sí, e incluirán todos los principales paquetes de contenido descargable ofrecidos originalmente para Hot Pursuit, así como "nuevos logros, colores de automóviles, envolturas, paradas difíciles reducidas, un modo de fotografía actualizado y una galería y múltiples actualizaciones de calidad de vida”, según el sitio oficial.

En el aspecto visual, la remasterización ofrecerá soporte 4K 60fps en PC, sin palabras sobre velocidades de cuadro desbloqueadas o resoluciones arbitrarias, y contará con modelos de automóviles más limpios, más objetos en la pantalla, mayor distancia de dibujo, sombras y reflejos de mayor resolución, texturas mejoradas, más partículas y mejor anti-aliasing y oclusión ambiental.

EA no ha aclarado si los propietarios de PC de Hot Pursuit obtendrán algún tipo de actualización gratuita o con descuento para el remaster, pero el juego original ya no está disponible para su compra en Steam.

A continuación te dejamos el tráiler del debut del videojuego Need for Speed: Hot Pursuit Remastered.