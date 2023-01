Naughty Dog habla sobre terminar la saga de Uncharted para siempre

El co-presidente de Naughty Dog, Neil Druckmann, revela una entrevista que realizó con el portal BuzzFeed sobre la serie de The Last of Us producida por HBO y comentó lo que planean para el futuro de sus videojuegos.

Uno de los comentarios que más llamaron la atención fue sobre que planes tienen de su saga de videojuegos de aventuras Uncharted, pues aseguró que se quedará en una pausa indefinida que podría terminar con un final definitivo.

Aunque al no especificar más sobre el tema, hay quienes creen que se trata de un final para la historia del protagonista Nathan Drake, que se vio por última vez en Uncharted 4: El desenlace del dragón, y que continuarán con otros personajes.

¿Habrá un The Last of Us 3?

Otra de las cosas que mencionó Neil Druckmann de Naughty Dog fue sobre lo que le depara a The Last of Us, pues muchos creen que habrá una tercera entrega de la famosa saga de videojuegos.

Sin embargo, aseguró que esto solo ocurrirá si logran encontrar una historia interesante de realizar, de no hacerlo la saga quedará hasta The Last of Us 2.

“Con The Last of Us, depende de nosotros si queremos seguir o no. Nuestro proceso es el mismo que cuando hicimos la parte 2, que es que si podemos encontrar una historia interesante con un mensaje universal, con una declaración sobre el amor - como ya hacían el primer y el segundo juego - entonces contaremos esta historia. Si no se nos ocurre nada, tenemos un final muy potente con la Parte 2, y ese será el final."

¿Cuántos son los capítulos de The Last of Us?

En cuanto a la famosa serie de The Last of Us que es producida y emitida en HBO Max se espera que tenga un total de 9 episodios. Hasta el momento solo se han estrenado dos episodios, el día domingo 29 de enero podremos ver el tercer episodio.

Además, como te contamos anteriormente en La Verdad Noticias, desde el estreno de la serie de HBO, el videojuego The Last of Us incrementó sus ventas.

