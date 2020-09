Monopoly Sudoku es la última versión de Marmalade Game Studio

Marmalade Game Studio ha estado lanzando adaptaciones digitales de los juegos de mesa de Hasbro desde hace algunos años y ya ofrece varios títulos familiares, como Clue, Battleship y Monopoly.

Por supuesto, ¿por qué sentarse en una licencia lucrativa si no la vas a usar, y por eso Marmalade ha estado ocupada creando ramificaciones de estos títulos clásicos que ofrecen sus propias mecánicas únicas para expandir su catálogo, y así la última versión de la compañía es Monopoly Sudoku, disponible hoy por 3.99 dólares.

Como la mayoría de los lanzamientos de juegos móviles, el avance anterior en realidad no muestra ningún juego, lo cual es una señal de advertencia reveladora de que no hay nada que mostrar. A pesar de que el nombre de Monopoly se usa con frecuencia dentro de este título, no se puede encontrar un juego de Monopoly. Seguro, obtendrás recompensas por ganar partidas de sudoku, y estas recompensas están relacionadas con el juego de Monopoly, pero más allá de eso, este es un título de sudoku estándar.

Monopoly Sudoku también ofrece multijugador en línea

¿De qué trata el Monopoly Sudoku?

Por supuesto, si eres un fanático del sudoku, probablemente disfrutarás de este lanzamiento. No solo es un juego premium, lo que significa que puedes comprarlo en su totalidad por 3.99 dólares, sino que el título también ofrece multijugador en línea, así como una tabla de clasificación. Incluso puede pasar y jugar localmente, y hay un modo de práctica para aquellos que necesitan repasar sus habilidades para procesar números. En lo que respecta a los juegos de sudoku, este es un título pulido que debería apaciguar fácilmente a los fanáticos.

Con todo, Monopoly Sudoku es un lanzamiento confuso. Parece claro que Marmalade Game Studio está usando el nombre de Monopoly para ganar reconocimiento por lo que es esencialmente un título de sudoku estándar. Claro, el juego tiene como tema Monopoly, pero esto no tiene ningún efecto en el juego de sudoku. Si eres fanático de los títulos de sudoku, esto no debería ser un problema, pero si esperabas un juego que se asemejara más al Monopoly, este no es el lanzamiento para ti. Finalmente, puedes experimentar por sí solo, por lo que si piensas que Monopoly Sudoku parece interesante, puedes comprar el título en la Play Store.